Club LA GACETA: desde este mes, los lunes también se ahorra con los beneficios de Jumbo

Ahora ahorrar en Jumbo es más fácil: Club LA GACETA suma un segundo día de descuento.
Los socios ya no tendrán que esperar al miércoles. Desde este mes, también podrán ahorrar el 15% todos los lunes en el supermercado Jumbo.
Hacer las compras del hogar con descuento ahora será mucho más simple. Club LA GACETA amplía uno de los beneficios más valorados por sus socios y, a partir de este mes, incorpora un nuevo día para aplicar el descuento.
Desde ahora, quienes formen parte de Club LA GACETA y del programa Jumbo+ podrán acceder al 15% de descuento todos los lunes y miércoles, duplicando las oportunidades para comprar con ahorro durante la semana.
Más flexibilidad
La incorporación del lunes responde a un objetivo claro: ofrecer mayor flexibilidad para que cada familia elija el día que mejor se adapte a su rutina.
Ya sea para hacer la compra semanal al comenzar la semana o aprovechar las promociones habituales de los miércoles, ahora los socios cuentan con dos jornadas para planificar mejor sus gastos.
¿Cómo acceder?
El trámite para gozar de los descuentos es muy sencillo:
- Tenés que ser socio activo de Club LA GACETA.
- Estar adherido al programa Jumbo+.
- Presentar la credencial física o digital de Club LA GACETA al momento de pagar.
- El descuento del 15% se aplica los lunes y miércoles, de acuerdo con las bases y condiciones vigentes.
Ahorro cotidiano
El ahorro en supermercados continúa siendo uno de los beneficios más utilizados por los socios del Club. Con esta ampliación, Club LA GACETA busca acompañar la economía familiar ofreciendo más oportunidades para reducir el gasto en una compra que forma parte de la vida cotidiana.
Con dos días de descuento por semana, resulta más sencillo organizar las compras y aprovechar el beneficio cuando realmente se necesita.
Para conocer las bases y condiciones y consultar todos los beneficios disponibles, ingresá a club.lagaceta.com.ar.