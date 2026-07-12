Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 12 de julio de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 6 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas Números de Oro de LA GACETA Tamaño texto Comentarios Lo más popular La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella” Quien se siente patriota por cantar el Himno a los gritos o agitar la bandera está profundamente equivocado Carne: la Argentina ya exportó la “cuota Hilton” Ganadería posible: guía para reducir la intensidad de emisiones de metano “La baja de aranceles para el poroto abre la oportunidad de seguir creciendo en la UE” Ranking notas premium Un tucumano con un armador de Kicillof, el zapateo de un libertario y el polémico posteo de una senadora salteña Fotos, internas y definiciones: las cinco claves políticas que dejó el 9 de Julio en Tucumán Messi vino a un 9 de Julio con imágenes paganas La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella” Quien se siente patriota por cantar el Himno a los gritos o agitar la bandera está profundamente equivocado