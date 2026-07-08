Cómo ayudar a la Selección desde WhatsApp

Y, me acordé. ¡Cómo no me di cuenta antes! Es que en el apuro llegué hasta tarde a estar frente al televisor, el tránsito estaba más loco que nunca y los volantes, más aún. Me acordé que en todos los partidos anteriores lo había llamado a Bruno. Habíamos conversado de la sala de prensa. De cómo era el estadio. Y, cómo él además sabe de fútbol no es como yo que pienso con las vísceras, también intercambiábamos impresiones. Entonces, hice el último intento. Faltaban sólo 10 minutos y había que hacer todo lo posible. Había que ayudarlos a los chicos que ya nos habían regalado tanto en los últimos años. No me quedaba otra salida. Así que agarré el celular y le mandé un mensaje a Bruno, como si fuera el principio del partido.