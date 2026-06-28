Cartas al pie: las vidas entre un Mundial y otro

Ah, antes de que me olvide, tengo entendido que esa estructura que flotaba sobre el estadio Azteca en el 86 y que proyectaba la sombra en el césped era un logo gigante de Televisa, atado con cables tensores desde las tribunas. Hay una historia detrás de eso. Acordate de que México tomó la sede de ese Mundial porque la había declinado Colombia. Hacía falta poner mucha plata y uno de los grandes inversores fue Guillermo Cañedo, el dueño de Televisa. Como contrapartida, la FIFA le otorgó a ese canal de TV, el más importante del país, un montón de prerrogativas, Y una de ellas fue nada menos que instalar su logo en el estadio.