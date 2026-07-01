Cartas al pie: la ciencia del penal y el misterio del fútbol

“¿Así que ahora se dedican a las cartas quillotanas?”, me preguntó esta mañana un viejo lector (que no es un lector viejo) de LA GACETA. Mirá lo que son las humoradas, hay quienes relacionan estos intercambios nada menos que con Alberdi y con Sarmiento, mientras que hace rato yo me vengo acordando de otros personajes que dirimieron sus cuitas por vía epistolar. No sé si te acordás, fue cuando la revista El Gráfico (aquella Biblia de nuestras juventudes) fue el ring en el que iban y venían los mandobles de Víctor Hugo Morales y el “Flaco” Menotti. Hasta se prometieron resolver todo a las piñas, por suerte no llegaron a tanto.