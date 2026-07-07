Video: el cruce salvador de Leandro Paredes que mantuvo con vida a la Selección ante Egipto

El mediocampista también destacó la fortaleza del equipo para revertir un partido que parecía perdido. "Nosotros no nos sentimos nunca afuera porque nunca dejamos de creer, de confiar. Habíamos hecho un gran partido controlando casi siempre y en los dos momentos que mejor nos sentíamos nos golpearon. Esta selección argentina no deja de creer nunca, no deja de confiar y hoy quedó demostrado una vez más", aseguró. Antes de irse, incluso dejó una sonrisa y un mensaje para los críticos: "Van a tener que esperar un poco más", cerró.