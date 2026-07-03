Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial 2026 tras eliminar a Cabo Verde: día, horario y rival

Resumen para apurados
- La selección argentina de fútbol jugará contra Egipto los octavos de final del Mundial 2026 el martes 7 de julio en Atlanta, tras haber eliminado a Cabo Verde por 3-2.
- La Albiceleste avanzó tras vencer 3-2 a Cabo Verde en el alargue con goles de Messi y los Martínez, mientras que Egipto clasificó tras eliminar por penales a Australia.
- Si vence a Egipto, Argentina mantendrá el camino al bicampeonato y enfrentará en cuartos de final al ganador del cruce entre Suiza, Colombia o Ghana el sábado 11 de julio.
La selección argentina dio otro paso rumbo al sueño del bicampeonato. Luego de vencer por 3-2 a Cabo Verde en un partido que se definió en el alargue, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 y ya conoce cuándo volverá a jugar.
El próximo compromiso de la Albiceleste será el martes 7 de julio, desde las 13 (hora de la Argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El rival será Egipto, que avanzó a esta instancia después de eliminar a Australia en una definición por penales.
El conjunto argentino buscará meterse entre los mejores del torneo luego de superar una exigente serie ante Cabo Verde. Con goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Lautaro Martínez, el campeón del mundo logró resolver un encuentro que se complicó más de lo esperado y mantuvo el suspenso hasta el tiempo suplementario.
El posible camino de Argentina hacia la final
Si supera a Egipto en los octavos de final, Argentina se enfrentará en cuartos de final el sábado 11 de julio a las 22 (hora argentina) al ganador del cruce entre Suiza, Colombia o Ghana. En caso de avanzar nuevamente, disputará la semifinal del Mundial el miércoles 15 de julio, desde las 16, en Atlanta. Mentras que una hipotética final sería el domingo 19 de julio, a las 16, en Nueva Jersey.
- Cuartos de final (si clasifica): vs. Suiza, Colombia o Ghana | Sábado 11 de julio | a las 22 | Atlanta.
- Semifinal (si clasifica): Miércoles 15 de julio | a las 16 | Atlanta.
- Final (si clasifica): Domingo 19 de julio | a las 16 | MetLife Stadium, Nueva Jersey.