Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial 2026 tras eliminar a Cabo Verde: día, horario y rival

El posible camino de Argentina hacia la final

Si supera a Egipto en los octavos de final, Argentina se enfrentará en cuartos de final el sábado 11 de julio a las 22 (hora argentina) al ganador del cruce entre Suiza, Colombia o Ghana. En caso de avanzar nuevamente, disputará la semifinal del Mundial el miércoles 15 de julio, desde las 16, en Atlanta. Mentras que una hipotética final sería el domingo 19 de julio, a las 16, en Nueva Jersey.