"Paraguay ganó por la rebeldía": Chilavert no perdonó a Alfaro tras el batacazo ante Alemania
El histórico exarquero paraguayo cuestionó al entrenador pese al pase a los octavos de final del Mundial 2026. Aseguró que el triunfo ante Alemania fue mérito exclusivo de los jugadores y lanzó nuevos y duros mensajes en redes sociales.
Resumen para apurados
- José Luis Chilavert minimizó el rol del DT Gustavo Alfaro en la histórica clasificación de Paraguay a octavos del Mundial 2026, atribuyendo el logro a la rebeldía del plantel.
- La relación entre ambos está tensa desde la fase de grupos, con duros cruces mediáticos donde el exarquero cuestionó la trayectoria del entrenador y rechazó sumarse al proceso.
- Este conflicto expone una fuerte división interna en el entorno de la selección paraguaya, que podría afectar la armonía del equipo de cara a los octavos de final.
Luego de la histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, tras eliminar a Alemania en la definición por penales, José Luis Félix Chilavert volvió a apuntar contra Gustavo Alfaro y desató una nueva polémica.
El exarquero minimizó la influencia del entrenador argentino en el logro y sostuvo que el éxito respondió únicamente al carácter del plantel. En respuesta a una publicación de Larissa Riquelme, escribió: "Paraguay ganó por la rebeldía de sus jugadores, que recuperaron la identidad del fútbol paraguayo".
En ese mismo mensaje también generó controversia con otra frase: "Si la prostitución llegó al fútbol, está todo perdido".
Los ataques de Chilavert contra Gustavo Alfaro
La tensión entre Chilavert y Alfaro comenzó durante la fase de grupos, cuando el entrenador realizó comparaciones entre los valores de mercado de los futbolistas paraguayos y los de otras selecciones.
"Él es un personaje que no sabe nada de fútbol. Lo único que sabe hacer es hablar", afirmó el exarquero. Además, cuestionó aquellas declaraciones del DT y aseguró: "Me pongo en la piel de Gustavo Gómez u Omar Alderete. Si yo estuviera ahí jugando, lo agarro del cogote y le doy tres sopapos".
También criticó la trayectoria del entrenador argentino al señalar que "le ponen la alfombra roja a una persona que en su puta vida vivió el éxito. Siempre falló. Falló en San Lorenzo, falló en Boca".
Pese a que Alfaro lo había invitado públicamente a acercarse al plantel para compartir su experiencia mundialista junto a otros referentes como Roque Santa Cruz, Chilavert rechazó la propuesta con otro duro mensaje en X: "Alfaro, preocúpese por Alemania. El Mundial es fútbol de alto nivel y no un congreso de la Corrupbol, donde usted es el filósofo de turno. Deje de mentirle al Pueblo paraguayo".
Finalmente, el exarquero sostuvo que sus críticas no responden a la soberbia, sino a su intención de decir "realidades", y afirmó que no está dispuesto a aceptar lo que considera engaños hacia el pueblo paraguayo.