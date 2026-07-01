"Paraguay ganó por la rebeldía": Chilavert no perdonó a Alfaro tras el batacazo ante Alemania

Pese a que Alfaro lo había invitado públicamente a acercarse al plantel para compartir su experiencia mundialista junto a otros referentes como Roque Santa Cruz, Chilavert rechazó la propuesta con otro duro mensaje en X: "Alfaro, preocúpese por Alemania. El Mundial es fútbol de alto nivel y no un congreso de la Corrupbol, donde usted es el filósofo de turno. Deje de mentirle al Pueblo paraguayo".