La dura respuesta de la prensa al canciller de Alemania post eliminación del Mundial

A través de su cuenta de X, el jefe del Gobierno alemán pidió que los futbolistas no fueran objeto de burlas tras la derrota. "Celebramos juntos los éxitos. Y en la derrota permanecemos unidos. Eso es lo que nos hace fuertes. Quien lleva el águila en el pecho merece nuestro apoyo, no nuestras burlas", escribió en un intento por bajar el clima de críticas.