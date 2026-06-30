Copa del Mundo

La dura respuesta de la prensa al canciller de Alemania post eliminación del Mundial

Friedrich Merz pidió respaldo para el equipo después de la caída en 16avos de final, pero sus mensajes generaron una fuerte reacción de los medios y los hinchas.

POLÉMICA. Friedrich Merz defendió a Alemania tras la eliminación, pero recibió un fuerte rechazo de la prensa y los hinchas.
POLÉMICA. Friedrich Merz defendió a Alemania tras la eliminación, pero recibió un fuerte rechazo de la prensa y los hinchas.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El canciller alemán Friedrich Merz recibió duras críticas de la prensa y los hinchas tras pedir apoyo para su selección, eliminada por Paraguay en el Mundial 2026.
  • Tras la derrota en octavos, Merz publicó en X que estaba orgulloso del equipo y pidió evitar burlas. Diarios como Bild tildaron sus dichos de vivir en una "realidad paralela".
  • Esta eliminación prematura no solo golpea lo deportivo, sino que desata una crisis política y cuestionamientos al futuro del DT Julian Nagelsmann y de la Federación Alemana.
Resumen generado con IA

La eliminación de Alemania frente a Paraguay en los 16avos de final del Mundial 2026 sigue provocando fuertes repercusiones. Esta vez, el protagonista fue el canciller Friedrich Merz, quien intentó respaldar públicamente a la selección, aunque terminó en el centro de una nueva polémica por el contenido de sus mensajes.

A través de su cuenta de X, el jefe del Gobierno alemán pidió que los futbolistas no fueran objeto de burlas tras la derrota. "Celebramos juntos los éxitos. Y en la derrota permanecemos unidos. Eso es lo que nos hace fuertes. Quien lleva el águila en el pecho merece nuestro apoyo, no nuestras burlas", escribió en un intento por bajar el clima de críticas.

Sin embargo, la controversia ya se había desatado horas antes. Apenas consumada la eliminación, Merz había publicado un mensaje en el que aseguraba sentirse "orgulloso" del equipo y sostuvo que la selección había "entusiasmado al país". Las palabras fueron duramente cuestionadas por hinchas y periodistas, que consideraron que estaban completamente alejadas de la realidad futbolística.

La respuesta más contundente llegó desde el diario Bild, que publicó una dura columna contra el canciller y también contra el entrenador Julian Nagelsmann. "Friedrich Merz vive, al igual que Julian Nagelsmann, aparentemente en una realidad paralela", escribió el medio, que además cuestionó la falta de autocrítica tras la eliminación.

La eliminación sigue generando repercusiones

La derrota frente a Paraguay no solo puso fin al sueño alemán en el Mundial, sino que abrió una crisis que ya alcanza al ámbito político. Mientras continúan las críticas al cuerpo técnico y a la Federación Alemana, las declaraciones del canciller alimentaron aún más el debate sobre el presente de una selección que volvió a despedirse antes de lo esperado.

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