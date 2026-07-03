Copa del Mundo

Cabo Verde, el inesperado rival de Argentina: la historia del seleccionado construido con futbolistas de la diáspora

La mitad de su plantel nació fuera del país y es el resultado de un proyecto de reclutamiento de jugadores con raíces caboverdianas repartidos por el mundo.

Bubista fue el arquitecto de Cabo Verde, una selección que viene siendo la revelación en esta Copa del Mundo.
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Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Argentina se enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras la histórica e invicta clasificación del equipo africano en la fase de grupos.
  • Más de la mitad del plantel nació fuera de las islas, resultado de un proyecto de scouting de la federación para captar futbolistas de su enorme diáspora en el exterior.
  • Este exitoso modelo de captación consolida a Cabo Verde como la revelación del certamen y plantea un inédito desafío competitivo ante los vigentes campeones del mundo.
Resumen generado con IA

La Selección Argentina iniciará su camino en la fase de eliminación directa del Mundial 2026. Será Cabo Verde, la gran revelación del certamen, que se clasificó a los dieciseisavos de final tras finalizar segundo en el Grupo H sin perder un solo partido.

El seleccionado africano empató sus tres encuentros de la fase de grupos y llamó la atención del mundo del fútbol por los puntos que logró rescatar frente a dos potencias como España y Uruguay. Ahora buscará seguir haciendo historia ante el vigente campeón del mundo.

Jugó en Atlético Tucumán, brilló ante Boca y le convirtió a Vozinha, el arquero sensación de Cabo Verde en el Mundial 2026

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Aunque se trata de la primera participación mundialista de Cabo Verde y su plantel carece de grandes figuras internacionales, detrás de su crecimiento existe un proyecto que comenzó hace varios años y que fue clave para potenciar al equipo.

Un plantel formado alrededor del mundo

La Federación Caboverdiana de Fútbol impulsó una política de scouting internacional para localizar futbolistas con ascendencia caboverdiana que desarrollaban sus carreras en distintos países. El modelo es similar al que aplicó exitosamente Marruecos en los últimos años y permitió reunir un plantel mucho más competitivo.

El resultado es llamativo: de los 26 jugadores convocados para el Mundial, apenas 12 nacieron en Cabo Verde. Además, solamente siete disputaron al menos una temporada en la Primera División local antes de emigrar, según un relevamiento difundido por el periodista Nahuel Lanzón.

Mhoni Vidente hizo una inesperada predicción sobre el partido entre Argentina y Cabo Verde

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La explicación está en la enorme diáspora caboverdiana. Se calcula que alrededor de un millón de personas con raíces en ese archipiélago viven repartidas por distintos países, una cifra que duplica ampliamente a la población residente en las islas ubicadas frente a las costas de Senegal y Mauritania.

Estados Unidos concentra la comunidad más numerosa, con aproximadamente 250.000 personas. Le siguen Portugal, con unos 140.000 habitantes de origen caboverdiano, y los Países Bajos, donde residen cerca de 40.000.

Los jugadores nacidos fuera de Cabo Verde

Gran parte de los titulares del equipo dirigido por Bubista nació lejos del archipiélago. Incluso Rotterdam, en los Países Bajos, es la ciudad que más futbolistas aportó al seleccionado.

Entre ellos aparecen:

CJ dos Santos, arquero, nacido en Philadelphia (Estados Unidos).

Roberto Lopes, defensor, nacido en Dublín (Irlanda).

Logan Costa, defensor, nacido en Saint-Denis (Francia).

Sidny Lopes, defensor, nacido en Rotterdam (Países Bajos).

Wagner Pina, defensor, nacido en Lisboa (Portugal).

Steven Moreira, defensor, nacido en Noisy-le-Grand (Francia).

Laros Duarte, mediocampista, nacido en Rotterdam.

Deroy Duarte, mediocampista, nacido en Rotterdam.

Jamiro Monteiro, mediocampista, nacido en Rotterdam.

Hélio Varela, delantero, nacido en Almada (Portugal).

Willy Semedo, delantero, nacido en Burdeos (Francia).

Telmo Arcanjo, delantero, nacido en Lisboa.

Garry Rodrigues, delantero, nacido en Rotterdam.

Dailon Livramento, delantero, nacido en Rotterdam.

Muchos de ellos desarrollaron toda su formación en clubes europeos y actualmente compiten en ligas de Portugal, Francia, Países Bajos o en categorías de ascenso del continente.

Figuras que pudieron vestir la camiseta caboverdiana

La estrategia de convocar futbolistas con ascendencia caboverdiana también permite imaginar un escenario distinto con varias estrellas del fútbol internacional.

Uno de los casos más conocidos es el del histórico mediocampista Patrick Vieira, campeón del mundo con Francia, cuya madre nació en Cabo Verde. Otro ejemplo es el del exdelantero sueco Henrik Larsson, hijo de un inmigrante caboverdiano.

En la actualidad también poseen raíces en el archipiélago los hermanos Rúben Semedo y Nélson Semedo, este último con pasado en FC Barcelona. A ellos se suman dos habituales convocados por Portugal: Nuno Mendes y Renato Veiga, ambos descendientes de familias caboverdianas.

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