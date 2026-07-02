Mundial 2026, EN VIVO: juegan España-Austria y Portugal-Croacia, hora y TV

Si elimina a Cabo Verde, ¿cuándo vuelve a jugar Argentina y cuál sería su camino hasta la final del Mundial 2026?
La Selección inicia mañana la fase de eliminación directa. Si supera ese primer escollo, ya tiene definido el recorrido que deberá afrontar en busca de un nuevo título mundial.Ver más
Diario de viaje: el partido que más necesitaba no estaba en el calendario
Mientras mis compañeros de El Albañil FC jugaban en Tucumán, una invitación inesperada me llevó a una cancha de Miami. Una hora detrás de una pelota alcanzó para resetear la cabeza y volver a sentir que, incluso a miles de kilómetros, algunas rutinas nunca se pierden.Ver más
La gran fortaleza de Colombia en el Mundial 2026: una defensa que ilusiona con el título
El equipo de Néstor Lorenzo recibió apenas un gol en la fase de grupos y llega al duelo ante Ghana con una de las zagas más sólidas del torneo. Solo México y España terminaron invictos en defensa.Ver más
LA GACETA, en Miami: dejó Cuba hace cuatro años y trabaja en una estación de servicio para mantener a sus hijos a la distancia
Los enviados especiales de nuestro diario conocieron la historia de Lili, una inmigrante que llegó a Estados Unidos en busca de un futuro mejor.Ver más
Mundial 2026: mirá en "Síntesis Play" los móviles en vivo desde Kansas City
El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 12 a 13.30, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".Ver más
Australia y Egipto se medirán en los 16avos con una gran incógnita: ¿jugará Mohamed Salah?
El seleccionado africano parte como favorito para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, aunque la presencia de su máxima figura todavía no está asegurada. Australia buscará dar otro golpe con un equipo joven y ordenado.Ver más
LA GACETA, en Miami: la historia del hincha argentino que encontró en el Mundial la excusa perfecta para celebrar junto a su hijo
En el barrio artístico de Wynwood, frente al imponente mural de Lionel Messi, un argentino que vive en Israel desde hace más de dos décadas contó cómo mantiene intacta la pasión por la Selección.Ver más
México 2026: cómo aprovechar la Copa del Mundo para descubrir uno de los destinos más completos de América
Playas paradisíacas, ciudades históricas, gastronomía y paisajes únicos; una opción ideal para quienes decidieron combinar el Mundial con unas vacaciones.Ver más
El árbitro para Argentina-Cabo Verde: quién es Drew Fischer, el canadiense que impartirá justicia en Miami
El juez de 45 años dirigirá su tercer partido en el Mundial 2026. Tiene experiencia en la MLS y carga con un antecedente polémico en la Concacaf.Ver más
Messi no pudo contener la risa: el inesperado control de seguridad que vivió toda la Selección antes de viajar a Miami
Las cámaras registraron la divertida reacción del capitán argentino al ver el insólito elemento que encontraron en la valija de Cuti Romero.Ver más
El secreto de Cabo Verde, el rival al que hasta acá nadie pudo vencer en el Mundial y que acumula un extenso invicto
La selección africana no pierde en el tiempo reglamentario desde noviembre de 2024; empató con España, Uruguay y Arabia Saudita y convirtió la disciplina defensiva en su mayor fortaleza.Ver más
Autos que circulan sin chofer: así funciona el servicio que sorprende a los argentinos en Miami
Los hinchas que llegaron a la ciudad para seguir a la Selección se encuentran con una escena que parece tomada de una serie de ciencia ficción.Ver más
"Este es mi país adoptivo": Ousmane, el senegalés que formó su familia en Tucumán y alentó a su país en El Bajo
Llegó hace siete años al Jardín de la República, se enamoró en su puesto de Avenida Sáenz Peña y hoy lucha día a día para sostener a sus hijos argentinos. Cómo se vivió la eliminación africana en una cuadra donde el fútbol une ambos lados del océano, pero el trabajo nunca se detiene.Ver más
Video: así es la "Muestra Mundialista 1930–2026" que los tucumanos pueden visitar en el Archivo Histórico
La propuesta invita a revivir la pasión futbolera y conocer el vínculo de la provincia con la historia de la Copa del Mundo. La entrada es libre y gratuita.Ver más
Mundial 2026: “Coyuyo”, Chilavert y otros desaparecidos
Por Don Renegón, especial para LA GACETA.Ver más
Se terminó el Mundial de la gestión: contra Cabo Verde, la Selección argentina comienza el de las decisiones
La fase de grupos le permitió a Scaloni rotar el equipo, recuperar futbolistas y estudiar variantes. Ahora inicia una etapa en la que no hay margen de error.Ver más
De Villa Alem a peinar a Donatella Versace y Mariah Carey: la historia del tucumano que se fue con un bolsito y una carta para su madre
Se crió en un barrio del sur de la Capital, dejó su casa sin saber dónde iba y hoy vive entre Nueva York y Miami como estilista de las estrellas.Ver más
Una figura de Senegal anunció que dejará la selección mientras siga el actual entrenador
Pape Gueye, mediocampista del Villarreal, cuestionó las decisiones de Pape Thiaw tras la agónica eliminación frente a Bélgica en el Mundial 2026 y confirmó que no volverá al combinado nacional mientras continúe el cuerpo técnico.Ver más
La polémica expulsión de Balogun que golpea a Estados Unidos en el Mundial 2026
El delantero abrió el marcador frente a Bosnia, pero un pisotón revisado por el VAR terminó con una tarjeta roja directa. Mauricio Pochettino perderá a su goleador para el duelo de octavos de final ante Bélgica.Ver más
Un referente de México cruzó a las figuras de Ecuador: "Jugar en Europa no te hace mejor"
El delantero de México, autor de un golazo en el triunfo por 2-0, cuestionó la idea de que los futbolistas que juegan en Europa sean superiores y dejó una frase que generó repercusión tras la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.Ver más
La eufórica reacción de Pochettino tras clasificar a Estados Unidos en el Mundial
El entrenador argentino festejó de manera eufórica el pase a los octavos de final del Mundial 2026 luego de la victoria sobre Bosnia y dejó un mensaje que ilusiona a todo un país.Ver más
Scaloni llega a los 100 partidos con Argentina: el récord histórico que ya tiene en la mira
El entrenador alcanzará el centenar de encuentros ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 y quedará como el segundo DT con más presencias en la historia de la Selección.Ver más
Mundial 2026: todos los resultados de 16avos de final y las llaves definidas para los 8vos
Lo que tenés que saber
El Mundial 2026 ingresó en su etapa definitoria y una derrota marcará la salida definitiva de la competencia. En la segunda jornada de la segunda fase, seis selecciones irán en busca del pase a los octavos de final: España-Austria y Portugal-Croacia.