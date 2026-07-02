Mundial 2026, EN VIVO: juegan España-Austria y Portugal-Croacia, hora y TV

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Llegó hace siete años al Jardín de la República, se enamoró en su puesto de Avenida Sáenz Peña y hoy lucha día a día para sostener a sus hijos argentinos. Cómo se vivió la eliminación africana en una cuadra donde el fútbol une ambos lados del océano, pero el trabajo nunca se detiene.