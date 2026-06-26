Diario de viaje: hasta luego, Kansas City la ciudad que terminó siendo nuestra casa en el Mundial

Kansas City también fue la ciudad que me obligó a detenerme en detalles que jamás imaginé que terminarían convirtiéndose en historias. Las calles impecables que me hicieron preguntarme durante días en qué momento las limpiaban, los semáforos que obligan al peatón a apretar un botón y esperar pacientemente su turno para cruzar, los enormes espacios verdes, los estacionamientos infinitos y el silencio de muchas de sus calles, incluso cuando el Mundial empezó a llenarlas de camisetas de todos los colores.