Saleme reclamó una solución rápida para el gas industrial

“Es fácil hacer política desde la distancia y en la comodidad de tener todo resuelto mientras hay tucumanos que están padeciendo esta medida. Y, por otro lado, está visto que al gobernador Osvaldo Jaldo no le importa la situación y que solo habla para las cámaras”, remarcó a través de un posteo en su cuenta en la red "X". Saleme dijo que el titular del Poder Ejecutivo “está más ocupado por las reuniones en El Cadillal (con la dirigencia peronista), por su pelea con (el senador nacional y presidente del PJ en la provincia) Juan Manzur, por adelantar las elecciones y no en resolver los problemas reales de los tucumanos”.