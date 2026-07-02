Saleme reclamó una solución rápida para el gas industrial

Resumen para apurados
- El legislador José Saleme reclamó en Tucumán una solución urgente ante la restricción de gas para la industria local, alertando sobre la pérdida de empleos y el freno económico.
- El reclamo surge por el corte de servicio en el norte del país. Saleme criticó la inacción del director de YPF, Lisandro Catalán, y del gobernador Osvaldo Jaldo ante la crisis.
- Sin una respuesta rápida, la falta de suministro de gas amenaza con paralizar la producción industrial de Tucumán, profundizando la crisis de empleo y la tensión política local.
“El problema de la restricción del gas a la industria tucumana es un serio. Hay puestos de trabajo en juego y una economía que se para porque nadie hace nada”, afirmó el legislador radical José Saleme a propósito de la interrupción del servicio para los establecimientos industriales instalados en el norte del país, en general, y en Tucumán, en particular.
Según el parlamentario, el ex ministro del Interior y titular de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, “debería salir un ratito de la zona de confort, de la comodidad y los privilegios que tiene por ganar 90 millones de pesos por mes como director de YPF, y gestionar ante el Gobierno Nacional la apertura de gas para Tucumán”.
“Es fácil hacer política desde la distancia y en la comodidad de tener todo resuelto mientras hay tucumanos que están padeciendo esta medida. Y, por otro lado, está visto que al gobernador Osvaldo Jaldo no le importa la situación y que solo habla para las cámaras”, remarcó a través de un posteo en su cuenta en la red "X". Saleme dijo que el titular del Poder Ejecutivo “está más ocupado por las reuniones en El Cadillal (con la dirigencia peronista), por su pelea con (el senador nacional y presidente del PJ en la provincia) Juan Manzur, por adelantar las elecciones y no en resolver los problemas reales de los tucumanos”.