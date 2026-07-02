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El representante de Enzo Fernández confirmó que analiza su salida del Chelsea y habló del interés del Real Madrid

Javier Pastore reveló que el mediocampista evalúa cambiar de club una vez finalizado el Mundial 2026. Además, destacó su gran nivel con la Selección Argentina y se refirió a los rumores que lo vinculan con el conjunto español.

Enzo Fernández sería seguido de cerca por Real Madrid.
Enzo Fernández sería seguido de cerca por Real Madrid.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Javier Pastore, representante de Enzo Fernández, confirmó en Miami que analizan la salida del volante del Chelsea tras el Mundial 2026 para buscar nuevas opciones.
  • La decisión se evalúa por el buen nivel de Enzo en el Mundial. Aunque no hay ofertas firmes, Pastore admitió buscar opciones y coqueteó con el interés del Real Madrid.
  • La posible transferencia de Fernández tras el Mundial perfila al mediocampista argentino como una de las figuras más codiciadas del próximo mercado de pases en Europa.
Resumen generado con IA

El futuro de Enzo Fernández en Europa volvió a quedar bajo la lupa. Javier "El Flaco" Pastore, representante del mediocampista argentino, confirmó que el futbolista analiza dejar el Chelsea y admitió que ya están trabajando en distintas alternativas para concretar una transferencia.

Las declaraciones fueron realizadas durante un acto organizado por la AFA en Miami, donde el exjugador también habló sobre el presente de Enzo en la Selección y respondió a las versiones que lo acercan al Real Madrid.

"Estamos viendo posibilidades para salir del Chelsea"

Pastore reconoció que el volante busca un nuevo desafío, aunque aclaró que todavía no existe ninguna negociación cerrada. "Estamos viendo posibilidades para salir (del Chelsea), pero no hay nada firme ni confirmado en ningún club", dijo.

De esta manera, confirmó que el futuro del campeón del mundo podría estar lejos de la Premier League una vez que concluya la Copa del Mundo.

Qué dijo sobre el interés del Real Madrid

Consultado por los rumores que vinculan a Enzo Fernández con el Real Madrid, el representante evitó confirmar negociaciones y aseguró que el jugador está enfocado exclusivamente en el Mundial. "Hoy el jugador está tranquilamente pensando en la Selección, está jugando un Mundial. Él está pensando solo en eso", indicó.

Sin embargo, dejó una frase que alimentó las especulaciones. "Tiene muchos amigos allí, es muy amigo de Julián Álvarez... y aparte: ¿a quién no le gusta Madrid?", indicó.

El elogio al Mundial de Enzo Fernández

Pastore también destacó el rendimiento que viene mostrando el mediocampista con la camiseta argentina. "Está bien, muy positivo, está haciendo un Mundial muy bueno. Los dos primeros partidos acompañó para que el equipo gane bien", explicó.

Además, explicó cómo evolucionó tácticamente desde su irrupción en la Selección. "Ha cambiado muchísimo su posición en estos últimos años. Aquí en la Selección empieza en la base, pero al final es el único mediocampista que llega a la línea de ataque y está cerca de Messi. Se adapta muy bien a cualquier tipo de posición", señaló.

Mientras Argentina continúa su camino en el Mundial 2026, el futuro de Enzo Fernández comienza a perfilarse como uno de los grandes temas del próximo mercado de pases europeo.

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