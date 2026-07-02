El representante de Enzo Fernández confirmó que analiza su salida del Chelsea y habló del interés del Real Madrid

Además, explicó cómo evolucionó tácticamente desde su irrupción en la Selección. "Ha cambiado muchísimo su posición en estos últimos años. Aquí en la Selección empieza en la base, pero al final es el único mediocampista que llega a la línea de ataque y está cerca de Messi. Se adapta muy bien a cualquier tipo de posición", señaló.