¿Qué escribe Enzo Fernández en su muñeca antes de cada partido y por qué lo hace?

Resumen para apurados
- Enzo Fernández escribe palabras en su muñeca antes de jugar con la Selección Argentina para recordar su infancia y mitigar la presión, según el psicólogo de la AFA.
- El ritual funciona como un anclaje emocional. A través de la memoria asociativa, estas palabras conectan al deportista con su historia personal frente a la alta exigencia.
- Estos recursos exponen la importancia de la psicología deportiva en la élite para que los futbolistas mantengan su identidad ante la creciente presión del deporte moderno.
Antes de cada partido, Enzo Fernández repite el mismo ritual. Toma una lapicera y escribe dos palabras sobre la cinta que lleva en la muñeca izquierda. No son instrucciones tácticas ni mensajes de motivación. Son un recordatorio. Una forma de volver, aunque sea por unos segundos, al chico que soñaba con jugar al fútbol y que encontraba en una pelota algo mucho más simple que una profesión: diversión.
A miles de kilómetros de aquel barrio donde empezó todo, hoy Enzo juega Mundiales, finales y partidos que siguen millones de personas alrededor del planeta. Sin embargo, antes de salir a la cancha parece buscar algo que quedó atrás. O quizás algo que nunca se fue.
Nicolás Otamendi en uno de sus brazos también lleva una cinta blanca que funciona como brújula personal. Dos futbolistas, dos historias distintas y una necesidad parecida: recordar algo importante cuando la presión amenaza con ocuparlo todo.
En psicología deportiva, este tipo de recursos suelen conocerse como anclajes emocionales. No son amuletos ni fórmulas mágicas para jugar mejor. Son elementos capaces de conectar al deportista con una emoción, una experiencia o una parte de su historia personal que le permite sostenerse en momentos de máxima exigencia.
“Un anclaje es algo que toca una marca. Puede ser una palabra, un gesto, una cinta, una imagen, una canción o una frase. Algo aparentemente simple que, para esa persona, está ligado a una experiencia intensa”, explica Juan Manuel Brindisi, psicólogo de la AFA.
Sin embargo, aclara que la fuerza de estos recursos no está en el objeto en sí mismo. “Un anclaje no vale por lo que muestra. Vale por lo que esconde”, afirma. Y agrega: “El punto no está en el objeto. Está en la historia que ese objeto logra convocar”.
Por eso dos personas pueden observar exactamente la misma cinta y darle sentidos completamente distintos. Lo que para uno es apenas un accesorio, para otro puede representar una promesa, una pérdida, un origen o una voz familiar.
Desde las neurociencias, este fenómeno suele explicarse a través de la memoria asociativa. Los recuerdos emocionalmente significativos no se almacenan como información aislada. Quedan vinculados a sensaciones corporales, contextos, emociones y experiencias que pueden reactivarse años después.
“Una experiencia intensa no se guarda como un dato frío. Se guarda con emoción, con cuerpo y con contexto”, señala Brindisi.
Por eso, cuando un futbolista toca una cinta, lee una palabra escrita en su piel o repite un gesto conocido, no necesariamente está pensando racionalmente en aquello que representa. Muchas veces el efecto ocurre por debajo de la conciencia.
“El cuerpo recuerda cosas que la cabeza no siempre puede formular. Hay marcas que trabajan por debajo de la conciencia. Un anclaje puede tener potencia porque no actúa solo sobre el pensamiento. Actúa sobre una posición desde la cual el deportista puede volver a jugar mejor”, sostiene.
En un Mundial, donde la presión alcanza niveles difíciles de imaginar, esa conexión puede adquirir todavía más valor. Los jugadores no sólo enfrentan rivales. También conviven con expectativas nacionales, críticas, contratos, redes sociales y millones de miradas pendientes de cada movimiento.
Es allí donde la historia personal vuelve a cobrar importancia.
“Antes de que el fútbol fuera contrato, presión, expectativa o resultado, fue juego. Fue pelota, potrero, club de barrio, plaza y amigos”, recuerda Brindisi. “Muchos deportistas, con los años, empiezan a jugar demasiado para otros. Volver a las razones por las que uno empezó puede modificar la posición desde la que juega”.
Quizás por eso las palabras de Enzo Fernández resultan tan significativas. Recordar al niño que soñaba con jugar al fútbol no elimina la ansiedad de disputar un Mundial ni hace desaparecer la responsabilidad. Pero puede ayudar a poner las cosas en perspectiva.
“El niño que empezó a jugar no cargaba con un país, con millones de miradas ni con la obligación de demostrar. Jugaba porque quería jugar”, explica el especialista. “La presión no desaparece, pero cambia de lugar. Ya no lo domina del mismo modo”.
En definitiva, los anclajes emocionales no son herramientas para borrar el miedo. Tampoco para convencerse de que todo saldrá bien. Su función parece mucho más sencilla y, al mismo tiempo, más profunda: ayudar a recordar quién se es cuando el ruido alrededor se vuelve demasiado grande.
Porque a veces, antes de una final o de un Mundial, una palabra escrita en una muñeca puede ser la forma más rápida de volver a casa.