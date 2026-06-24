¿Qué escribe Enzo Fernández en su muñeca antes de cada partido y por qué lo hace?

Antes de cada partido, Enzo Fernández repite el mismo ritual. Toma una lapicera y escribe dos palabras sobre la cinta que lleva en la muñeca izquierda. No son instrucciones tácticas ni mensajes de motivación. Son un recordatorio. Una forma de volver, aunque sea por unos segundos, al chico que soñaba con jugar al fútbol y que encontraba en una pelota algo mucho más simple que una profesión: diversión.