Christian Herrera, el cantor que salió de un potrero de tierra y entró llorando a un estadio del Mundial: “No le puedo pedir más nada a Dios”

Esa mezcla, la sangre salteña y la crianza tucumana, es la que cree estar defendiendo cada vez que canta. Para Herrera el folklore no es un género más. "Es la música madre, la que está en nuestro ADN. Ahí hay sentido de pertenencia, hay tradición, hay cultura", dice, y agrega que es "el orgullo de nuestros viejos, que construyeron esta patria". Eso fue lo que se le atravesó al entrar al AT&T Stadium, lo que le puso el nudo en la garganta: no la cancha ni las cámaras, sino el pueblo de tierra del que salió y los chicos que siguen jugando descalzos en Morillo. A ellos les apuntó cuando se filmó entrando: "Se me hacía oportuno mostrarles a los chicos que estamos conectados a través de nuestras canciones. Hoy, conectado con los niños, no le puedo pedir más nada a Dios".