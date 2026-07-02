"Hace un año que están separados": la bomba que revelaron en LAM sobre un reconocido periodista deportivo

Resumen para apurados
- En el programa LAM revelaron que el periodista deportivo Gonzalo Bonadeo se separó de Carmela Carey hace un año, tras más de 20 años de relación, debido al desgaste del vínculo.
- La pareja, que se casó en 2011 y tiene una hija en común, intentó recomponer su relación y superar una crisis antes de tomar la decisión definitiva de distanciarse.
- Hasta el momento, ninguno de los dos realizó declaraciones públicas, por lo que se aguarda una confirmación oficial sobre el fin de esta relación de perfil muy reservado.
El periodista deportivo Gonzalo Bonadeo habría terminado su relación con Carmela Carey, luego de más de 20 años de historia en común. La información fue dada a conocer en el programa LAM, donde aseguraron que la separación se produjo hace aproximadamente un año.
La pareja había construido una extensa vida juntos y, tras varios años de noviazgo, celebró su casamiento en 2011. Además, tienen una hija en común.
La revelación sobre la separación de Gonzalo Bonadeo
La noticia fue difundida por Pepe Ochoa, integrante del ciclo conducido por Ángel de Brito.
Al presentar la información, el panelista brindó algunas pistas antes de confirmar de quién se trataba.
"Él es el famoso, es un número uno. Un vínculo muy largo, de 16 años. Tienen una hija, es talentoso. No creo que le guste que anunciemos esta noticia".
Minutos después, Ochoa reveló que el protagonista era Gonzalo Bonadeo y dio detalles sobre la situación sentimental que, según indicó, ya llevaba tiempo.
Qué se sabe sobre los motivos de la ruptura
Durante la emisión del programa, el panelista sostuvo que la relación atravesaba una crisis desde hacía un tiempo y que ambos habrían intentado recomponer el vínculo antes de tomar la decisión definitiva.
"La relación no daba para más, venían a los tiros".
Luego agregó: "Se separó Gonzalo Bonadeo, hace un año que están separados. Me cuentan que intentaron salvar la pareja pero que ya venían para atrás".
Hasta el momento, ni Gonzalo Bonadeo ni Carmela Carey realizaron declaraciones públicas sobre la versión difundida en televisión.
Una historia de más de 20 años
Bonadeo y Carey compartieron gran parte de su vida juntos. Tras varios años de noviazgo, contrajeron matrimonio en 2011 y formaron una familia lejos de la exposición mediática, manteniendo un perfil reservado respecto de su vida privada.
Por ahora, la información sobre la separación se basa en lo expresado por los panelistas de LAM, mientras se espera que alguno de los protagonistas confirme o desmienta públicamente la noticia.