San Martín presentó oficialmente a sus refuerzos: el fuerte mensaje de Orfila que marcó la conferencia

Resumen para apurados
- El DT Alejandro Orfila presentó hoy en Tucumán a los cuatro refuerzos de San Martín para la Primera Nacional, advirtiendo que ninguno tiene el puesto de titular asegurado.
- Los futbolistas incorporados son Ayala, Cabrera, Carabajal y Veliez. La dirigencia destrabó contratos vigentes para sumarlos tras la salida del lateral izquierdo Lucas Diarte.
- Las incorporaciones buscan elevar la competencia interna de cara a la segunda rueda del torneo. El equipo ya se enfoca en el próximo partido del domingo contra Patronato.
"No vienen con la camiseta comprada". La frase de Alejandro Orfila no pasó inadvertida y terminó sintetizando el mensaje que el entrenador quiso dejar durante la presentación oficial de los cuatro refuerzos de San Martín. Acompañado por el presidente Oscar Mirkin, el DT explicó los motivos que llevaron al club a incorporar a Rodrigo Ayala, Bruno Cabrera, Gabriel Carabajal y Álvaro Veliez, destacó el trabajo realizado por la dirigencia para concretar cada una de las negociaciones y dejó en claro que las incorporaciones llegan para elevar la competencia interna, no para asegurarse un lugar entre los titulares.
La conferencia comenzó con unas breves palabras de Mirkin, quien agradeció la presencia de los medios y cedió rápidamente la palabra al entrenador. Orfila no tardó en explicar cuál fue la idea que guió este mercado de pases y el perfil de futbolistas que buscó junto con la dirigencia para afrontar una segunda rueda en la que el margen de error será cada vez menor.
"Hace aproximadamente dos semanas les habíamos comentado que estábamos pensando en incorporar futbolistas para potenciar un plantel que ya considerábamos competitivo. Hoy tenemos la satisfacción de presentar a los cuatro jugadores que fuimos a buscar. Cada uno reúne condiciones futbolísticas, humanas e institucionales que entendemos son importantes para este proyecto", señaló.
El DT también aprovechó la ocasión para reconocer públicamente el trabajo de la CD en un mercado que calificó como complejo. "Quiero destacar el trabajo del presidente y de toda la dirigencia. No fue un mercado sencillo. Los cuatro futbolistas tenían contrato con otros clubes y ninguno estaba libre. Eso habla de la gestión que se hizo para que hoy puedan estar acá", sostuvo. Luego comenzó a explicar, uno por uno, qué fue lo que lo llevó a elegir a cada incorporación.
El primero en ser presentado fue Ayala, lateral izquierdo que llegó desde Deportivo Madryn. Orfila reveló que su incorporación estuvo directamente relacionada con la salida de Lucas Diarte, quien rescindió su contrato por cuestiones personales.
"Inicialmente buscábamos otras posiciones, pero Lucas nos manifestó una situación personal que lo llevaba a necesitar salir de la ciudad. Como entrenador puedo convencer a un futbolista desde lo deportivo, pero no cuando atraviesa un problema personal. A partir de esa situación surgió la necesidad inmediata de incorporar un lateral izquierdo y por eso elegimos a Rodrigo", explicó. Sobre el defensor destacó su recorrido en la categoría, su regularidad durante las últimas temporadas y la proyección ofensiva que puede ofrecer por el sector izquierdo.
Después llegó el turno de Cabrera, una de las apuestas ofensivas de este mercado. El entrenador recordó que el delantero llega desde Lanús, donde integró el plantel que conquistó la Copa Sudamericana, y valoró especialmente la decisión que tomó para aceptar el desafío de jugar en la Primera Nacional. "Puede jugar por ambas bandas y también acompañar al centrodelantero. Más allá de sus condiciones futbolísticas, quiero destacar el compromiso que tuvo para venir. No es fácil dejar un club de Primera para sumarse a este proyecto", remarcó.
Con la misma convicción presentó a Carabajal, a quien dirigió recientemente en Cusco FC de Perú. "Es un futbolista con mucha experiencia, con recorrido internacional y una gran capacidad para conectar a los volantes con los delanteros. Necesitábamos creatividad, buena lectura de juego y jerarquía en esa zona del campo", afirmó.
En tanto, al referirse a Veliez, destacó un aspecto que considera fundamental para el funcionamiento ofensivo del equipo. "Hoy el fútbol cambió. Ya no alcanza con depender solamente del centrodelantero. Necesitamos futbolistas que puedan aportar dos, tres o cuatro goles por temporada desde distintas posiciones. Chicho reúne esas características y por eso lo fuimos a buscar", explicó.
Competencia interna
Más allá de describir el perfil de cada incorporación, Orfila aprovechó la conferencia para enviar un mensaje puertas adentro del plantel. "Quiero dejar algo muy claro. Estos cuatro futbolistas llegan para potenciar el plantel, no para tener asegurado un lugar entre los titulares. Si son mejores que los que hoy están jugando, jugarán; si no, tendrán que esperar su oportunidad. La competencia beneficia tanto a los que llegan como a los que ya estaban", expresó. También confirmó que Carabajal no podrá estar disponible para el partido del domingo frente a Patronato, ya que deberá esperar la apertura del TMS internacional, prevista para el 9 de julio, para quedar reglamentariamente habilitado.
La palabra de los protagonistas
Luego fue el turno de los protagonistas. El primero en hablar fue Carabajal, quien reconoció que la posibilidad de vestir la camiseta de San Martín ya había aparecido en otros mercados. "Estoy muy contento de estar acá. Desde el primer momento en que me llamaron del club, y especialmente cuando hablé con Alejandro, tuve muchas ganas de venir. San Martín es uno de los clubes más grandes de la categoría y estoy feliz de afrontar este desafío", aseguró.
Carabajal recordó sus anteriores visitas a La Ciudadela y explicó por qué aceptó la propuesta. "Cuando Alejandro se comunicó conmigo no lo dudé. Vine varias veces a jugar acá y sé lo que genera esta cancha y su gente", señaló. Cabrera, por su parte, destacó la confianza que le transmitió el entrenador. "Conozco a Alejandro, sé cómo trabaja y eso influyó mucho en mi decisión ", afirmó. Finalmente, Veliez reveló que estuvo muy cerca de llegar meses atrás. "Ahora volvió a aparecer la oportunidad y no lo dudé. Siempre tuve ganas de vestir esta camiseta", contó.
Con las presentaciones ya realizadas y los cuatro refuerzos oficialmente incorporados al proyecto, San Martín dejó atrás una etapa intensa del mercado de pases y ahora concentra toda su atención en el duelo del domingo contra Patronato.