San Martín presentó oficialmente a sus refuerzos: el fuerte mensaje de Orfila que marcó la conferencia

Competencia interna

Más allá de describir el perfil de cada incorporación, Orfila aprovechó la conferencia para enviar un mensaje puertas adentro del plantel. "Quiero dejar algo muy claro. Estos cuatro futbolistas llegan para potenciar el plantel, no para tener asegurado un lugar entre los titulares. Si son mejores que los que hoy están jugando, jugarán; si no, tendrán que esperar su oportunidad. La competencia beneficia tanto a los que llegan como a los que ya estaban", expresó. También confirmó que Carabajal no podrá estar disponible para el partido del domingo frente a Patronato, ya que deberá esperar la apertura del TMS internacional, prevista para el 9 de julio, para quedar reglamentariamente habilitado.