Mundial 2026: Vozinha, el héroe de Cabo Verde, enfrentará a la Selección con botines diseñados por un emprendedor argentino

Resumen para apurados
- Vozinha, arquero de Cabo Verde, enfrentará a Argentina este viernes en Miami por el Mundial 2026 usando botines sustentables creados por el argentino Santiago Halty.
- Halty fundó la marca Senda bajo estándares de comercio justo. Vozinha, que llegó al Mundial con 40 años y sin club, usa estos nuevos botines sustentables pintados a mano.
- Este cruce visibiliza el diseño sustentable argentino en el fútbol de élite. Mientras Halty vive un choque de emociones, advierte que Argentina no debe subestimar a Cabo Verde.
La sorprendente campaña de Cabo Verde en el Mundial 2026 tiene varios protagonistas, pero ninguno ganó tanta notoriedad como su arquero, Josimar José Évora Dias, conocido futbolísticamente como Vozinha. A sus 40 años, el guardameta pasó de llegar al torneo sin club y con el retiro en el horizonte a convertirse en uno de los grandes héroes de la Copa del Mundo gracias a sus actuaciones frente a España y Uruguay.
Ahora, el experimentado arquero tendrá un nuevo desafío: intentar frenar a la Selección Argentina en el duelo de los 16avos de final, que se disputará este viernes desde las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.
Sin embargo, detrás de la historia deportiva del arquero existe un detalle poco conocido que une a Cabo Verde con Argentina. Según una nota publicado por el diario Clarín, Vozinha jugará el partido más importante de su carrera con botines fabricados por Senda, una marca fundada por el empresario argentino Santiago Halty en Estados Unidos.
Un argentino detrás de los botines de la revelación del Mundial
Halty, de 43 años e hijo de argentinos, nació en California, aunque pasó gran parte de su infancia y adolescencia en Buenos Aires. Tras la crisis económica de 2001 regresó a Estados Unidos, donde trabajó en distintos empleos mientras estudiaba Economía y Desarrollo Sustentable en la Universidad de California San Diego.
Con el objetivo de trasladar la pasión futbolera latinoamericana al mercado estadounidense, en 2010 creó Senda Athletics, una empresa que fabrica productos deportivos bajo estándares de comercio justo ("Fair Trade"), priorizando procesos de producción sustentables.
La firma comenzó especializándose en botines de futsal, luego amplió su catálogo con pelotas y medias antideslizantes y, pocas semanas antes del Mundial, lanzó sus primeros botines para fútbol de campo, bautizados Mendoza y Rosario.
Esos modelos son los que utilizan Vozinha y el defensor caboverdiano Kelvin Pires, además de futbolistas de otras selecciones presentes en la Copa del Mundo, como los arqueros Maxime Crépeau (Canadá), Sabri Hassen (Túnez) y Yazeed Abdullah (Jordania).
Una relación que fue más allá del patrocinio
Halty contó que durante los últimos días compartió la concentración de Cabo Verde en Tampa y destacó el vínculo que construyó con el plantel.
"Me abrió completamente las puertas del equipo, me hicieron sentir parte de la familia. Compartí almuerzos, comí carne asada con ellos e incluso el barbero del plantel me cortó el pelo", relató.
El empresario también destacó la humildad de Vozinha, quien personalizó sus botines con el escudo de la federación caboverdiana, pintados a mano por un artista de su país. La imagen publicada por el arquero en redes sociales, con el calzado y el barrio donde creció de fondo, superó el millón de "me gusta".
"Que Argentina no se confíe"
Más allá de sus raíces argentinas, Halty reconoció que siente un fuerte afecto por la selección africana, aunque no ocultó la emoción que le genera el cruce del viernes.
"Para mí se chocan dos mundos: Argentina, donde aprendí a amar el fútbol, y una selección que me abrió las puertas como una familia", expresó.
También dejó una advertencia sobre el rival de la Scaloneta.
"Ellos están felices de estar en un partido de esta magnitud. Saben que no tienen nada para perder y todo para ganar. Ojo que Argentina no se confíe; tiene que ir con mucho respeto", señaló.