Mundial 2026: Vozinha, el héroe de Cabo Verde, enfrentará a la Selección con botines diseñados por un emprendedor argentino

La sorprendente campaña de Cabo Verde en el Mundial 2026 tiene varios protagonistas, pero ninguno ganó tanta notoriedad como su arquero, Josimar José Évora Dias, conocido futbolísticamente como Vozinha. A sus 40 años, el guardameta pasó de llegar al torneo sin club y con el retiro en el horizonte a convertirse en uno de los grandes héroes de la Copa del Mundo gracias a sus actuaciones frente a España y Uruguay.