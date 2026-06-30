La AFA gestiona más entradas ante la masiva demanda de hinchas argentinos para el duelo con Cabo Verde

La expectativa por la Selección argentina en el Mundial 2026 volvió a quedar en evidencia fuera de la cancha. A pocos días del cruce de 16vos. de final frente a Cabo Verde, la demanda de entradas superó todas las previsiones y obligó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a iniciar gestiones formales ante la FIFA para intentar ampliar el cupo de hinchas en el Hard Rock Stadium de Miami.