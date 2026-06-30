Mundial 2026

La AFA gestiona más entradas ante la masiva demanda de hinchas argentinos para el duelo con Cabo Verde

Claudio Tapia confirmó que mantiene gestiones con la FIFA en busca de ampliar la disponibilidad de tickets para el partido de 16vos.

La demanda de entradas superó todas las previsiones
La demanda de entradas superó todas las previsiones
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Claudio Tapia (AFA) gestiona ante la FIFA más entradas para el partido entre Argentina y Cabo Verde en Miami por los 16vos del Mundial, ante la masiva demanda de hinchas.
  • Con unos 50.000 hinchas argentinos en Miami sin tickets, la AFA busca liberar y revender oficialmente las entradas adquiridas con anticipación que no vayan a ser utilizadas.
  • El fervor refleja la alta expectativa por ver a la Selección buscar el bicampeonato en el Mundial 2026, con el objetivo planteado por la dirigencia de llegar a la final.
Resumen generado con IA

La expectativa por la Selección argentina en el Mundial 2026 volvió a quedar en evidencia fuera de la cancha. A pocos días del cruce de 16vos. de final frente a Cabo Verde, la demanda de entradas superó todas las previsiones y obligó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a iniciar gestiones formales ante la FIFA para intentar ampliar el cupo de hinchas en el Hard Rock Stadium de Miami.

El propio presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó que el organismo trabaja junto a la entidad que organiza la Copa del Mundo para conseguir más localidades disponibles y permitir el acceso de una mayor cantidad de simpatizantes argentinos.

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“Estamos trabajando para que pueda ir la mayor cantidad de gente posible. Es un partido que nadie esperaba que tuviera tanta convocatoria. Estamos solicitando qué remanentes hay para que la gente pueda comprar y acceder”, explicó Tapia en declaraciones al programa de Vorterix “No se pudo”.

Según detalló el dirigente, una de las alternativas en análisis es la liberación de entradas que fueron adquiridas con anticipación pero que finalmente no serían utilizadas, lo que permitiría su reventa oficial.

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“Seguramente las entradas de los que compraron anticipadamente saldrán a la venta y podrá ir más gente. Viajaron 50.000 personas sin entrada… pero es lo que genera la Selección, hay que tratar de ayudar a la mayor cantidad posible”, agregó.

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Ilusión por el bicampeonato

En paralelo a la situación con los tickets, Tapia también se refirió al objetivo deportivo de la Selección argentina en el torneo y ratificó la ambición del plantel.

“Nuestro objetivo es jugar la final el 19 de julio y lograr el bicampeonato. Esta Selección se preparó para eso, sabiendo que es un Mundial muy difícil. Hay que ir partido a partido”, sostuvo.

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Con el equipo ya instalado entre los 16 mejores del certamen y con miles de hinchas argentinos desembarcando en Miami, la expectativa crece dentro y fuera de la cancha. La ilusión de volver a pelear por el título mundial .tras la consagración en Qatar 2022- sigue más viva que nunca.

Temas Mundial 2026 Selección Argentina de fútbolClaudio "Chiqui" Tapia
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