Historia viva del fútbol: se inauguró en Tucumán la "Muestra Mundialista 1930–2026"

Estudiantes del Colegio Gymnasium de la UNT recorrieron esta propuesta y conocieron la historia de las Copas del Mundo. Los alumnos pudieron descubrir la evolución del fútbol a través del tiempo: los cambios en la pelota mundialista, los países campeones, las mascotas oficiales de cada Mundial y una valiosa selección de imágenes históricas de los diarios El Orden, LA GACETA y El Periódico, que reflejan cómo se vivieron los grandes acontecimientos deportivos del mundo.