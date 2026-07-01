Copa del Mundo

Historia viva del fútbol: se inauguró en Tucumán la "Muestra Mundialista 1930–2026"

Puede visitarse de lunes a viernes de 8 a 13, en 25 de Mayo 487. La entrada es libre y gratuita.

FOTOS: Archivo Histórico de la Provincia de Tucumán
FOTOS: Archivo Histórico de la Provincia de Tucumán
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Se inauguró en Tucumán la "Muestra Mundialista 1930–2026", una exposición gratuita que recorre la historia de los mundiales y el vínculo identitario con Argentina.
  • Ubicada en 25 de Mayo 487, la exhibición ofrece documentos, fotos de LA GACETA y objetos históricos. Ya fue visitada por estudiantes y cuenta con controles de salud.
  • Esta propuesta cultural refuerza la memoria colectiva y la pasión popular, conectando a las nuevas generaciones con la historia del fútbol de cara al próximo Mundial 2026.
Resumen generado con IA

Con un repaso por casi un siglo de historia futbolera, quedó inaugurada en Tucumán la “Muestra Mundialista 1930–2026”, propuesta que invita a recorrer las Copas del Mundo desde Uruguay 1930 hasta la edición de 2026, a través de documentos, fotografías, objetos y piezas históricas que reflejan la evolución del torneo y su profundo vínculo con la identidad argentina.

La exposición propone un recorrido cronológico y emocional por los grandes momentos del Mundial y la participación de la Selección Argentina, en una narrativa que trasciende lo deportivo para convertirse en una experiencia cultural atravesada por la memoria colectiva y la pasión popular por el fútbol.

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La inauguración contó con la presencia de autoridades provinciales e institucionales, entre ellos el secretario de Estado de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; la subsecretaria de Gobierno, Katherina Mazzucco; el secretario general del Ente Tucumán Turismo, Marcos Díaz; y la directora de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Schujman.

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Durante la jornada también estuvo presente el stand “Palpitando Salud”, del Ministerio de Salud Pública, con acciones de concientización, controles gratuitos y recomendaciones destinadas al cuidado de la salud cardiovascular de la comunidad.

La muestra puede visitarse de lunes a viernes de 8 a 13 en 25 de Mayo 487, con entrada libre y gratuita. Asimismo, se pueden coordinar visitas guiadas comunicándose al 3865 33-2301.

La primera visita

Historia viva del fútbol: se inauguró en Tucumán la Muestra Mundialista 1930–2026

Estudiantes del Colegio Gymnasium de la UNT recorrieron esta propuesta y conocieron la historia de las Copas del Mundo. Los alumnos pudieron descubrir la evolución del fútbol a través del tiempo: los cambios en la pelota mundialista, los países campeones, las mascotas oficiales de cada Mundial y una valiosa selección de imágenes históricas de los diarios El Orden, LA GACETA y El Periódico, que reflejan cómo se vivieron los grandes acontecimientos deportivos del mundo. 

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