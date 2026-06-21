La ciencia busca eliminar el riesgo de incendio en las baterías de litio tras la tragedia en Córdoba

El trágico caso en Córdoba, donde una mujer falleció debido a la explosión de un teléfono mientras se cargaba dentro de un vehículo, expone de la manera más dura los riesgos reales de las baterías de litio, el material que es el presente y que todo indica, se mantendrá en el futuro. La ciencia está cambiando las baterías para que esto no vuelva a suceder.