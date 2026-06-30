El insólito momento que se volvió viral tras la clasificación de Paraguay: se cortó la transmisión en el penal decisivo

Resumen para apurados
- Paraguay clasificó a octavos del Mundial 2026 tras eliminar a Alemania por penales, un logro histórico marcado por un insólito corte de transmisión que se volvió viral.
- Decenas de hinchas en un bar sufrieron el apagón del proyector segundos antes del remate definitivo de José Canale, enterándose del histórico triunfo 4-3 momentos después.
- Este inédito episodio refleja la pasión y el drama deportivo del torneo, consolidando la hazaña de la Albirroja como uno de los momentos más recordados del Mundial 2026.
La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, tras eliminar por penales a Alemania, dejó una de las mayores sorpresas del torneo. Pero, además de la hazaña deportiva, el encuentro regaló una escena que rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones en las redes sociales.
Mientras la Albirroja definía la serie desde los doce pasos, un grupo de hinchas seguía el partido en un bar cuando ocurrió un hecho tan inesperado como desesperante: la transmisión se interrumpió justo antes del penal que podía darle la clasificación al conjunto dirigido por Gustavo Alfaro.
El momento quedó registrado en un video que, en pocas horas, fue compartido por miles de usuarios de distintos países. En las imágenes se observa a decenas de fanáticos paraguayos siguiendo la definición con máxima tensión. El silencio dominaba el ambiente mientras todos aguardaban el disparo decisivo.
Sin embargo, segundos antes de la ejecución del último penal, la pantalla se quedó sin señal y el proyector se apagó. La reacción fue inmediata: incredulidad, gritos, gestos de frustración y algunas risas nerviosas invadieron el lugar, sin que nadie pudiera saber qué estaba ocurriendo en el estadio.
Afortunadamente para los hinchas, la transmisión regresó apenas unos segundos después, justo cuando la celebración paraguaya ya era un hecho. La imagen mostró a los jugadores abrazándose tras conseguir la clasificación y el bar estalló en un festejo que compensó la angustia vivida instantes antes.
El video fue publicado por la cuenta @SantiRavidlasPy, acompañado por un mensaje que reflejó el dramatismo del momento: "¡NOOOOO! ¡Volvió a suceder! ¡Señoraaaaaaaa!". La publicación rápidamente se viralizó y fue replicada por cientos de usuarios, que se identificaron con la desesperación de los aficionados.
😖 NOOOOO!! Volvió a suceder !! Señoraaaaaaaa!! 🇵🇾⚽️ #Paraguay #Albirroja pic.twitter.com/F20vGXxny5— Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) June 30, 2026
Una definición para el recuerdo
La tanda de penales fue tan emocionante como cambiante. Paraguay comenzó con ventaja gracias a la atajada de Orlando Gill sobre el remate de Kai Havertz. Luego convirtieron Mauricio, Gustavo Gómez y Matías Galarza Fonda para mantener la ventaja.
El arquero paraguayo volvió a ser determinante al detener el disparo de Nick Woltemade, aunque la definición volvió a llenarse de incertidumbre cuando Antonio Sanabria falló su ejecución y, más tarde, Manuel Neuer le contuvo el remate a Fabián Balbuena.
Cuando parecía que la serie tendría un nuevo giro, Jonathan Tah envió su disparo por encima del travesaño y dejó servido el escenario para José Canale, quien convirtió el penal definitivo y selló el 4-3 que clasificó a Paraguay a los octavos de final del Mundial.