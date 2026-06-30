Los mejores memes de Alemania vs. Paraguay en el Mundial 2026: de la hazaña de Alfaro al histórico batacazo guaraní

Resumen para apurados
- Paraguay eliminó a Alemania por penales y avanzó a octavos de final del Mundial 2026, un histórico batacazo de la mano de Gustavo Alfaro que revolucionó las redes sociales.
- Tras empatar 1-1 en los 120 minutos, Paraguay superó a Alemania en los penales. Los usuarios de redes destacaron el planteo táctico y las frases motivacionales de Alfaro.
- Este triunfo se consolida como uno de los mayores batacazos de la Copa del Mundo y posiciona a Paraguay como un rival de cuidado para los octavos de final del torneo.
La clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, tras eliminar por penales a Alemania, no solo quedó marcada como una de las mayores sorpresas del torneo, sino que también revolucionó las redes sociales. Miles de usuarios siguieron el partido con memes que acompañaron cada momento de un encuentro cargado de emociones.
Durante el primer tiempo, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro dio el golpe al adelantarse en el marcador y comenzó a ilusionarse con una hazaña que parecía improbable frente a una de las potencias históricas del fútbol mundial.
El resultado parcial generó una catarata de publicaciones en X, Instagram y Facebook, donde los hinchas destacaban el planteo del entrenador argentino y se ilusionaban con un nuevo "Maracanazo" guaraní.
La figura de Alfaro fue uno de los principales blancos del humor. Muchos usuarios recordaron sus frases motivacionales y sus conferencias de prensa, mientras otros ironizaron con la "utopía" de eliminar a Alemania, una posibilidad que finalmente terminó haciéndose realidad.
La historia cambió en el complemento. A los 54 minutos, Kai Havertz marcó el 1-1 para Alemania y devolvió la incertidumbre al partido. A partir de ese momento, los memes comenzaron a reflejar el sufrimiento de los hinchas paraguayos y la confianza de los alemanes en una remontada que nunca llegó.
Tras un intenso tiempo suplementario sin goles, la clasificación se definió desde el punto del penal. Allí, Paraguay mostró mayor efectividad, se impuso en la serie y selló una victoria histórica que desató el festejo de todo un país.
Con el pitazo final, las redes sociales explotaron nuevamente. Esta vez, las bromas estuvieron dedicadas a la eliminación de Alemania y a la epopeya de un seleccionado paraguayo que, de la mano de Alfaro, consiguió uno de los triunfos más importantes de su historia en una Copa del Mundo.
Los mejores memes de Alemania vs. Paraguay
Todo paraguay en este momento pic.twitter.com/zU0NjbhUBj— vinoypastis (@vinoypastillas) June 29, 2026
Another meme that will go far on football twitter— Nana (@NanaRMCF) June 30, 2026
Paraguay fan hitting Calma Calma on Germany pic.twitter.com/jWXObgZ7Gf https://t.co/BGAI7lK11G
Lo bueno del mundial siempre van a ser los memes gracias Paraguay 🤣. Chau Alemania pic.twitter.com/lCmWE4rfn8— 👁️ Fiel y Verdadero 👁️ (@Satanama777) June 30, 2026
😂🇵🇾 ¡Los memes que dejó la clasificación de la Albirroja!— La Tribu (@Latribupy_) June 30, 2026
Paraguay eliminó a Alemania y las redes hicieron lo suyo. Entre festejos, cargadas y mucho humor, recopilamos los mejores memes de una noche que quedará para el recuerdo. 🤣⚽#LaTribuAlbirroja #650AM #650EmisoraOficial… pic.twitter.com/YAEaCveKJ0
🟢 ALEMANIA AFUERA: Los memes del histórico triunfo de Paraguay contra Alemania en el Mundial 2026, con Gustavo Alfaro como protagonista— CANAL 26 (@canal26noticias) June 30, 2026
👉Mirá las mejores imágenes. pic.twitter.com/Vjj99bn5Hq
Entre meme y meme, hay una realidad.— Facu (@facufariaok) June 30, 2026
Paraguay eliminó a Alemania.
Mis respetos. 🇵🇾👏🏽 pic.twitter.com/hRSgcPFAFR