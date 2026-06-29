Paraguay escribió otra hazaña mundialista: eliminó a Alemania por penales

Hubo un tiempo en el que Paraguay se presentaba en los Mundiales con un arquero que intimidaba por su sola presencia. José Luis Chilavert era el símbolo de una generación que soñó en Francia 1998 hasta que un gol de oro de Laurent Blanc la dejó llorando en los octavos de final. Años después apareció Roque Santa Cruz, el goleador que lideró la inolvidable campaña de Sudáfrica 2010, aquella que terminó en cuartos de final tras el doloroso 1-0 de España con el tanto de David Villa. Hoy Paraguay ya no tiene figuras de ese calibre. No cuenta con un Chilavert que domine el área ni con un delantero de la jerarquía de Santa Cruz. Pero conserva algo mucho más difícil de perder: su identidad. Esa manera de competir en la que el sacrificio, la solidaridad y la rebeldía nunca se negocian. Y si había un entrenador capaz de potenciar esa esencia era Gustavo Alfaro, un auténtico cazador de utopías imposibles. Lo volvió a demostrar en Boston: venció 4-3 por penales a Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026.