El descargo de Nacho Levy tras las denuncias de abuso emocional: "Necesito pedirles perdón"

Resumen para apurados
- Nacho Levy, exlíder de La Garganta Poderosa, admitió en redes haber ejercido violencia psicológica contra su expareja Cecilia Ce tras ser denunciado y apartado de su cargo.
- Tras denuncias de manipulación de su expareja Cecilia Ce y otras mujeres, La Garganta Poderosa activó su protocolo de género y desplazó a Levy, quien hará un tratamiento mental.
- Este caso expone la necesidad de revisar conductas de violencia invisible en la militancia social, marcando un precedente sobre la aplicación de protocolos internos de género.
Luego de varios días de silencio y tras su desplazamiento de la conducción de "La Garganta Poderosa", Nacho Levy publicó un extenso comunicado en sus redes sociales. En el texto, el periodista y referente social se pronunció sobre las acusaciones de abuso emocional iniciadas por su expareja, la sexóloga Cecilia Ce.
Además reconoció haber protagonizado dinámicas vinculares violentas que hoy busca reparar mediante un tratamiento psiquiátrico intensivo.
El reconocimiento de la "violencia invisible"
En su descargo, Levy evitó la confrontación directa con los relatos de sus exparejas y optó por un pedido de disculpas generalizado. "Necesito pedirles perdón a quienes hayan padecido de mi lado dinámicas emocionales que intenté trabajar con medicación y terapia; violencia psicológica, que desde adentro no se ve", expresó.
El periodista hizo hincapié en que, aunque sus acciones no se tradujeron en "golpes ni denuncias judiciales", reconoce haber generado daños profundos a través de prácticas tóxicas que la militancia actual busca erradicar.
Levy admitió que su ego y el "vértigo" de la militancia lo llevaron a descuidar el plano personal, poniendo "ideas por delante de las personas". Pese a este reconocimiento, aseguró que nunca se sintió un "impostor" dentro del movimiento social, aunque admitió una desconexión entre sus ideales públicos y sus conductas privadas.
"No veía una contradicción directa entre mi respaldo a mis compañeras y estas conductas dañinas", señaló al invitar a otros varones a revisarse en su "espejo de dolor".
El origen del escándalo
La crisis pública comenzó el pasado martes, cuando Cecilia Ce describió en sus redes sociales conductas de manipulación, privación del sueño y control sistemático por parte de una expareja a quien definió como "psicópata y narcisista".
Si bien no mencionó a Levy inicialmente, el impacto fue inmediato. Poco después, la actriz Gloria Carrá -pareja de Levy entre 2020 y 2023- respaldó los dichos de la sexóloga, al revelar haber vivido situaciones similares y ofreciéndole su apoyo público.
A esta cadena de testimonios se sumó el de la periodista Sofía Monachelli, quien relató una experiencia de hace casi dos décadas, cuando era estudiante y mantenía una relación con el referente. "Una frase de Cecilia me atravesó: 'Yo pude salir'. Sentí exactamente lo mismo", afirmó Monachelli, al remarcar la persistencia de estos patrones de conducta a lo largo del tiempo.
Estos relatos coordinados terminaron por socavar la posición de Levy dentro de la estructura que él mismo ayudó a fundar.
El desplazamiento de la conducción y el protocolo de género
La reacción de La Garganta Poderosa fue determinante. El movimiento de asambleas populares decidió aplicar sus protocolos internos y apartar a Levy de sus funciones directivas.
En un comunicado institucional, la organización fue tajante: "Lo sucedido es incompatible con la conducción de nuestra organización. No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos", señalaron.
Ante este escenario, Levy confirmó que su prioridad absoluta será profundizar un tratamiento de salud mental, al que calificó como su "compromiso de reparación personal" para no afectar más la construcción colectiva. "Intentaré cerrar la boca, escuchar y demostrar que las cosas del adentro también se pueden transformar", afirmó.