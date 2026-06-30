El descargo de Nacho Levy tras las denuncias de abuso emocional: "Necesito pedirles perdón"

A esta cadena de testimonios se sumó el de la periodista Sofía Monachelli, quien relató una experiencia de hace casi dos décadas, cuando era estudiante y mantenía una relación con el referente. "Una frase de Cecilia me atravesó: 'Yo pude salir'. Sentí exactamente lo mismo", afirmó Monachelli, al remarcar la persistencia de estos patrones de conducta a lo largo del tiempo.