Gloria Carrá habló tras las acusaciones contra Nacho Levy, su ex pareja: qué dijo
La actriz publicó un comunicado en sus redes sociales luego de que la psicóloga Cecilia Ce denunciara hechos de violencia. En el mensaje expresó su solidaridad con las mujeres que atraviesan estas situaciones y explicó por qué decidió no hacer declaraciones públicas.
Resumen para apurados
- Gloria Carrá expresó en redes su solidaridad con Cecilia Ce, quien denunció por violencia a su expareja Nacho Levy, explicando por qué decidió apoyarla en el ámbito privado.
- Carrá, pareja de Levy entre 2020 y 2023, se contactó en privado con Ce para apoyarla y decidió no dar declaraciones públicas para preservar su propia intimidad y autocuidado.
- La publicación, agradecida por Ce, destaca la importancia del acompañamiento a las víctimas de violencia de género y el respeto hacia los tiempos y formas de cada mujer.
Gloria Carrá decidió romper el silencio en medio de la repercusión que generaron las acusaciones de violencia realizadas por la psicóloga Cecilia Ce contra su ex pareja, Nacho Levy.
La actriz, que mantuvo una relación con Levy entre 2020 y 2023, publicó un comunicado en su cuenta de Instagram para expresar su postura. "Ante los mensajes que estoy recibiendo quiero decir lo siguiente: me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia", comenzó el texto difundido por Carrá.
En el mismo mensaje, la actriz destacó la importancia del acompañamiento a las víctimas. "Sé que no es un camino sencillo y que todas merecemos ser escuchadas, acompañadas y respetadas", agregó.
Además, reveló que se comunicó en privado con Cecilia Ce desde que trascendió la denuncia. "Frente a los hechos de público conocimiento les cuento que desde el primer momento me comuniqué en forma privada para brindar mi acompañamiento", escribió.
Por qué Gloria Carrá decidió no hablar públicamente
En el comunicado, Carrá explicó que optó por mantener ese respaldo en el ámbito privado y fundamentó su decisión. "Hoy elijo no hacerlo públicamente. Es la manera que encuentro de cuidarme. También creo que tenemos derecho a elegir cómo atravesar estos momentos", sostuvo.
La actriz también reflexionó sobre las distintas formas en que cada persona enfrenta situaciones de este tipo. "A veces el camino implica hablar, y otras veces implica preservar la propia intimidad. Ambas decisiones merecen respeto", concluyó.
Minutos después de la publicación, Cecilia Ce compartió el comunicado de Gloria Carrá en su cuenta de Instagram como muestra de agradecimiento por el apoyo recibido.