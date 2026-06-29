Investigadores de todo el país debatirán en Tucumán, a 50 años del golpe de Estado

A lo largo de tres jornadas, especialistas de diversas ramas del pensamiento y del quehacer académico se reunirán en el marco de las jornadas “Democracia y dictaduras a 50 años del golpe de Estado. Una mirada federal”. La inauguración se realizará hoy en la sede de la Legislatura y las actividades continuarán luego en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
“Las jornadas se organizan para debatir y poner en el tapete los hechos que sucedieron antes y luego del golpe militar de 1976 y analizar las consecuencias que tienen en el presente. Es muy importante porque se mira el golpe desde un territorio muy afectado, el NOA, y en particular el de Tucumán. Si bien van a participar investigadores de diferentes provincias vamos a poner en relieve los trabajos que se llevaron a cabo desde nuestro territorio, con una visión federal, que no es la que habitualmente se ve desde Buenos Aires y el resto del país”. El análisis pertenece a Augusto Bellomío, director del Centro Científico Tecnológico (CCT) del Conicet en la región NOA Sur.
Precisamente, el Comité de Derechos Humanos del Conicet NOA Sur es una de las entidades organizadoras, junto a la Legislatura, la Facultad de Derecho de la UNT y el Centro de Estudios en Derechos Humanos de esa unidad académica, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo (UNT).
Participan investigadores del Ises, Invelec e Inteph (Conicet-UNT), Indes (Conicet-UNSE), Ires (Conicet-UNCA) e investigadores independientes que se desempeñan principalmente en institutos de la UNT.
“Hay que tener en cuenta que en nuestra provincia existe un solo Sitio de Memoria, que es la Escuelita de Famaillá, el primer centro clandestino de detención que funcionó en nuestro país -precisó Bellomío-. Además, en Tafí Viejo está el Pozo de Vargas, la fosa común y de inhumación clandestina más grande de la Argentina en cuanto a la cantidad de personas recuperadas e identificadas que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Y en Las Talitas, el Arsenal Miguel de Azcuénaga fue el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande del NOA”.
Mesa de apertura
Hoy a las 8.30 tendrá lugar en la Legislatura la mesa de apertura con la presencia del vicegobernador Miguel Acevedo, el legislador Gabriel Yedlin, Bellomío y los investigadores Santiago Garaño (coordinador de la Comisión de la Memoria del Conicet-Sede Central) y Gabriel Pereira (investigador independiente del Conicet-UNT).
Luego, a las 9.30, se presentará el libro “Los hilos conjeturales de la memoria”, editado por la Editorial de la Universidad Nacional de Avellaneda; y a las 10.30 Garaño brindará la conferencia “Puentes intergeneracionales de la memoria”. Por la tarde habrá dos mesa-panel; una a las 15 (“Juicios por delitos de lesa humanidad: justicia y reparación en la construcción subjetiva de una memoria territorial”) y otra a las 17 (“Biblioteca”).
Bellomío destacó que mañana habrá una actividad con adolescentes de diferentes escuelas de Tafí Viejo, Famaillá y San Miguel de Tucumán, mientras que el miércoles a la tarde, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UNT, se realizará un homenaje a los organismos de Derechos Humanos, con la participación del músico Juan Falú.