Investigadores de todo el país debatirán en Tucumán, a 50 años del golpe de Estado

“Las jornadas se organizan para debatir y poner en el tapete los hechos que sucedieron antes y luego del golpe militar de 1976 y analizar las consecuencias que tienen en el presente. Es muy importante porque se mira el golpe desde un territorio muy afectado, el NOA, y en particular el de Tucumán. Si bien van a participar investigadores de diferentes provincias vamos a poner en relieve los trabajos que se llevaron a cabo desde nuestro territorio, con una visión federal, que no es la que habitualmente se ve desde Buenos Aires y el resto del país”. El análisis pertenece a Augusto Bellomío, director del Centro Científico Tecnológico (CCT) del Conicet en la región NOA Sur.