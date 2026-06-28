Federal A: Tucumán Central perdió con Sarmiento y salió de la zona de clasificación

Resumen para apurados
- Tucumán Central perdió 1-0 ante Sarmiento en Resistencia por la fecha 15 del Torneo Federal A y quedó fuera de la zona de clasificación debido a un error defensivo.
- El gol del triunfo lo anotó Maximiliano Ibáñez tras un fallo defensivo. El equipo de Walter Arrieta sumó su séptima derrota de visitante y sintió bajas claves en su esquema.
- A pesar de la caída, el conjunto tucumano sigue dependiendo de sí mismo para clasificar entre los cinco mejores, aunque con un margen de error mínimo de cara al próximo duelo.
La ilusión de regresar con un resultado positivo se desvaneció por un detalle. Un error defensivo terminó siendo determinante para que Tucumán Central sufriera una nueva derrota fuera de casa. Esta vez fue 1 a 0 ante Sarmiento, por la 15ª fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A, un resultado que además sacó al conjunto dirigido por Walter Arrieta de los puestos de clasificación.
El "Rojo" de Villa Alem volvió a evidenciar una de sus principales deudas de la temporada: su rendimiento como visitante. Lejos de Tucumán sumó su séptima caída y nunca logró encontrar la personalidad que suele mostrar cuando juega en su estadio. En Resistencia ofreció una de sus producciones más discretas del campeonato y terminó pagándolo muy caro.
Lo llamativo fue que enfrente estaba un rival que ya había quedado sin posibilidades matemáticas de pelear por la clasificación. Sarmiento llegaba último en la tabla, pero jugó con tranquilidad, esperó su oportunidad y terminó aprovechando la única concesión importante que le dio la visita.
El desarrollo fue muy parejo, aunque escaso en situaciones de riesgo. Durante el primer tiempo predominó la fricción, las imprecisiones y la falta de juego asociado. Ninguno de los dos equipos logró hacerse dueño del balón ni imponer condiciones, por lo que el encuentro se volvió monótono y, por momentos, excesivamente aburrido.
Dentro de ese contexto, Tucumán Central dispuso de la ocasión más clara para romper el cero. Benjamín Ruiz Rodríguez quedó mano a mano con el arquero David Acuña, pero definió sin precisión y desperdició una oportunidad inmejorable. En el complemento el trámite continuó siendo cerrado hasta que apareció la jugada que definió la historia. Un error en la defensa fue aprovechado por Sarmiento. Maximiliano Ibáñez, ganó de cabeza y superó a Daniel Moyano para marcar.
Walter Arrieta reconoció que el partido se resolvió por pequeños detalles. “Es un poco lo que dije antes de jugar. Sabíamos que iba a ser un partido muy trabado y que el equipo que estuviera más concentrado podía quedarse con los tres puntos. Ellos aprovecharon la situación que tuvieron y nosotros no pudimos concretar la nuestra. Ahora hay que pensar en Sol de América”, analizó el entrenador.
El técnico también explicó las ausencias de dos futbolistas importantes en la estructura habitual del equipo, Franco Barrera y Matías Smith.
“Fue por motivos personales de ellos”, señaló, sin brindar mayores precisiones.
Más allá del traspié, Tucumán Central continúa dependiendo de sí mismo para volver a meterse entre los cinco mejores del torneo. Sin embargo, el margen de error se redujo considerablemente. La derrota lo hizo retroceder en una tabla que tiene una lucha muy pareja por los puestos de clasificación.
Más resultados
Sol de América le ganó en la última jugada a San Martín por 2 a 1 y se quedó con el clásico de Formosa. Además, lo alcanzó en la cima, la cual también comparten con Bartolomé Mitre de Misiones, que perdió en su visita a La Banda ante Sarmiento por 1 a 0.
Mientras tanto, en Salta, Juventud Antoniana goleó a Defensores de Puerto Vilelas por 4 a 0. En la próxima fecha se enfrentarán Boca Unidos-Sarmiento de Resistencia, San Martín de Formosa-Juventud Antoniana y Defensores de Puerto Vilelas-Sarmiento de La Banda, quedando libre Bartolomé Mitre.