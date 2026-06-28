Federal A: Tucumán Central perdió con Sarmiento y salió de la zona de clasificación

Walter Arrieta reconoció que el partido se resolvió por pequeños detalles. “Es un poco lo que dije antes de jugar. Sabíamos que iba a ser un partido muy trabado y que el equipo que estuviera más concentrado podía quedarse con los tres puntos. Ellos aprovecharon la situación que tuvieron y nosotros no pudimos concretar la nuestra. Ahora hay que pensar en Sol de América”, analizó el entrenador.