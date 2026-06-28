Scaloni palpitó los dieciseisavos: "Estamos bien, ahora se viene lo bueno"

Luego de cerrar la fase de grupos del Mundial 2026 con puntaje ideal tras vencer a Jordania, Lionel Scaloni se mostró sumamente conforme con el rendimiento general de la selección argentina. Más allá del triunfo, el entrenador santafesino destacó el valor estratégico de este último compromiso, enfocado principalmente en la rotación del plantel: "El balance después de ganar los tres partidos es positivo. Hemos hecho participar a todos los jugadores, que era una meta que siempre nos planteamos. Todos merecen disfrutar de venir y jugar. Por suerte pudimos y cumplieron", remarcó el DT en rueda de prensa.
Uno de los focos de los medios estuvo puesto en la dosificación de minutos de Lionel Messi, quien ingresó en la última media hora en lugar de Nico Paz. Lejos de cualquier polémica, Scaloni elogió la grandeza del capitán: "De Leo veo lo que ven ustedes; ya me deja sin palabras. Él prefirió hoy pensar en sus compañeros para que sumen minutos y no en esos números de los que tantos hablan para agrandar su récord". Además, reveló con total naturalidad cómo se gestó la variante en el banco: "A Messi le dije 'sale Paz y entrás vos', nada más. ¿Qué le voy a decir? ¿De verdad me vas a preguntar eso? Enseñarle, cero".
En el plano táctico, el entrenador sorprendió al utilizar a Exequiel Palacios en una posición poco habitual para cubrir la banda. "Palacios nos dio una mano en el lateral derecho ante un eventual problema. A Gonzalo (Montiel) no lo quería arriesgar y necesitábamos variantes", justificó, al tiempo que ratificó que "Lautaro Martínez y Julián Álvarez se pueden complementar". Respecto a los lesionados, aclaró que el único averiado es Cristian Romero: "El único que no estaba para jugar hoy es el "Cuti". Esperamos recuperarlo. Sabemos que ahora se acortan los días, así que cambia todo".
Con la mente puesta en los dieciseisavos de final, Scaloni advirtió sobre el peligro de Cabo Verde, el próximo adversario en la llave de eliminación directa: "Es un rival duro que nos va a poner las cosas difíciles. No me sorprendió, porque ya se las complicó a España, a Uruguay y a Arabia. Son rápidos y tienen calidad; ninguno de su grupo pudo con ellos". Por último, expresó su preocupación por la logística en suelo norteamericano: "Es un horario difícil de entender porque va a hacer mucho calor en Miami. Pero bueno, no podemos quejarnos porque todos juegan en horarios similares". Sin dar un puntaje numérico sobre el nivel actual de sus dirigidos, el de Pujato concluyó firme: "Estamos bien".