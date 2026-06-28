Scaloni palpitó los dieciseisavos: "Estamos bien, ahora se viene lo bueno"

Con la mente puesta en los dieciseisavos de final, Scaloni advirtió sobre el peligro de Cabo Verde, el próximo adversario en la llave de eliminación directa: "Es un rival duro que nos va a poner las cosas difíciles. No me sorprendió, porque ya se las complicó a España, a Uruguay y a Arabia. Son rápidos y tienen calidad; ninguno de su grupo pudo con ellos". Por último, expresó su preocupación por la logística en suelo norteamericano: "Es un horario difícil de entender porque va a hacer mucho calor en Miami. Pero bueno, no podemos quejarnos porque todos juegan en horarios similares". Sin dar un puntaje numérico sobre el nivel actual de sus dirigidos, el de Pujato concluyó firme: "Estamos bien".