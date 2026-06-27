El otro GOAT de la Selección: la historia de Valoy, el chivo que es cábala de Argentina en Santiago del Estero
Cada vez que Argentina gana, Valoy recorre las calles de Nueva Esperanza con la camiseta de la Selección. Sobrevivió tres días atrapado en el monte, ganó concursos durante cinco años seguidos y hoy es la cábala más famosa de la región.
Resumen para apurados
- El chivo Valoy se convirtió en la cábala de Santiago del Estero durante el Mundial al festejar con la camiseta argentina cada triunfo de la Selección de Messi en Nueva Esperanza.
- Evitó ser faenado, sobrevivió tres días atrapado en el monte y ganó corsos locales antes de viralizarse en Qatar 2022 al pasear en caravana con la camiseta de Lionel Messi.
- Como el 'GOAT' santiagueño, este chivo une la pasión futbolera y el folclore regional, consolidándose como un amuleto infaltable para los próximos desafíos de la Selección.
En el fútbol moderno existe una palabra que se volvió universal para definir a los mejores de la historia: GOAT. La sigla significa Greatest Of All Time (el mejor de todos los tiempos), aunque tiene una particularidad: en inglés, goat significa cabra. Por eso, cada vez que Lionel Messi levanta un trofeo o rompe un récord, las redes sociales se llenan de imágenes de cabras para rendirle homenaje. En Nueva Esperanza, una ciudad ubicada en Santiago del Estero, decidieron llevar ese concepto un paso más allá. Allí vive un GOAT de carne y hueso. Se llama Valoy. Es un chivo que viste la camiseta de la Selección, sale a recorrer la plaza cada vez que Argentina gana y se transformó en una de las cábalas más queridas del Mundial.
De animal destinado al faenado a mascota del pueblo
La historia de Valoy comenzó de manera inesperada. Jesús Palomo, un tucumano que se mudó a Nueva Esperanza en 2007 en busca de mejores oportunidades laborales, lo compró cuando todavía era apenas un cabrito. "Lo habían criado como mascota en una casa de familia. Yo lo compré porque estaba bien gordito y la idea era faenarlo, pero cuando llegó a casa se terminó esa idea", recordó Palomo en diálogo con LA GACETA.
La decisión cambió apenas bajó de la camioneta. "Cuando le puse una soga para subirlo, él solo se subió tranquilo, como si nos conociera de toda la vida. Ahí nos dio pena y nunca más pensamos en faenarlo", contó. Desde entonces, Valoy pasó a formar parte de la familia.
El cabrito que sobrevivió tres días en el monte
Pero la historia de Valoy ya venía cargada de episodios extraordinarios. Antes de llegar a manos de Palomo había demostrado una capacidad especial para sobrevivir. Cuando nació, su madre murió durante el parto. Sus primeros dueños tuvieron que alimentarlo con mamadera y leche de otras cabras para mantenerlo con vida. Después, cuando comenzó a crecer, ocurrió algo todavía más increíble.
El animal desapareció en el monte. Pasó un día. Después otro. Y otro más. Nadie sabía qué había ocurrido. La familia estaba convencida de que había sido atacado por algún animal o que simplemente se había perdido. Sin embargo, apareció. Lo encontraron colgado de la horqueta de un árbol, con una de sus patas atrapada y lastimada. Había pasado tres días sin comer ni beber. "Lo encontraron vivo, lo curaron, le entablillaron la pata y salió adelante. Desde entonces todos empezaron a decir que era un animal con suerte", relató Palomo. De hecho, de allí surgió su nombre: Valoy, el chivo de la suerte.
Un campeón de los corsos
Mucho antes de convertirse en figura mundialista, Valoy ya era una celebridad regional. Palomo decidió inscribirlo en los tradicionales corsos de El Mojón, una localidad del departamento Pellegrini donde se realizan concursos y desfiles de animales. El resultado fue inesperado. Ganó. Después repitió el título cuatro veces más. Valoy se consagró campeón durante cinco años consecutivos.
"Se hizo muy famoso. Ganó premios, reconocimientos y la gente ya lo conocía por todos lados", recordó su dueño. Pero todavía faltaba el capítulo que terminaría de convertirlo en una verdadera celebridad.
El Mundial que lo transformó en una cábala
La explosión definitiva llegó durante Qatar 2022. Con la Selección avanzando partido tras partido, Palomo comenzó a vestir a Valoy con los colores argentinos y a compartir videos en las redes sociales. La repercusión fue inmediata. Las imágenes comenzaron a viralizarse, circularon por distintas provincias y terminaron llegando a medios de comunicación de todo el país. Desde entonces nació una tradición.
Cada vez que Argentina gana, Valoy sale a recorrer Nueva Esperanza. Vestido con la camiseta de Messi y acompañado por una caravana de motos, se convierte en el centro de atención de vecinos y fanáticos. "Todos quieren tocarlo, sacarse una foto o verlo pasar. Es impresionante el cariño que le tienen", explicó Palomo.
El GOAT santiagueño
Para muchos vecinos existe un detalle que vuelve todavía más simpática la historia. Messi es conocido en todo el mundo como el GOAT. Valoy es, literalmente, una cabra. Por eso, en Nueva Esperanza la comparación surge de manera inevitable.
"Hoy vemos perros, gatos y todo tipo de mascotas con la camiseta argentina, pero un chivo es distinto. Además está el juego con el GOAT de Messi y la cabra. La gente lo relaciona con eso y le causa mucha gracia", explicó su dueño.
La combinación parece perfecta. Un GOAT dentro de la cancha. Y otro recorriendo la plaza.
El amuleto de Nueva Esperanza
Hoy Valoy vive en El Sauce, un paraje ubicado a dos kilómetros de Nueva Esperanza. Comparte el campo con otras cabras y pasa sus días recorriendo el monte santiagueño. Sin embargo, cada vez que juega Argentina vuelve a ocupar el centro de la escena. Palomo ya tiene lista la misma cábala para este Mundial: el chivo con la camiseta albiceleste, él vestido de gaucho y una vuelta por la plaza después de cada triunfo argentino.
"No sé si trae suerte o no, pero la gente lo quiere mucho y se divierte. Eso ya vale la pena", aseguró.
Mientras Messi sigue escribiendo capítulos en su último Mundial, en una ciudad santiagueña otro GOAT también se prepara para cumplir con su trabajo. Porque, si Messi es el GOAT del fútbol, en Nueva Esperanza están convencidos de que ellos también tienen el suyo.