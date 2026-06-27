El otro GOAT de la Selección: la historia de Valoy, el chivo que es cábala de Argentina en Santiago del Estero

En el fútbol moderno existe una palabra que se volvió universal para definir a los mejores de la historia: GOAT. La sigla significa Greatest Of All Time (el mejor de todos los tiempos), aunque tiene una particularidad: en inglés, goat significa cabra. Por eso, cada vez que Lionel Messi levanta un trofeo o rompe un récord, las redes sociales se llenan de imágenes de cabras para rendirle homenaje. En Nueva Esperanza, una ciudad ubicada en Santiago del Estero, decidieron llevar ese concepto un paso más allá. Allí vive un GOAT de carne y hueso. Se llama Valoy. Es un chivo que viste la camiseta de la Selección, sale a recorrer la plaza cada vez que Argentina gana y se transformó en una de las cábalas más queridas del Mundial.