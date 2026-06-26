Liga Tucumana: Sportivo Guzmán alcanzó a San Martín en la punta

Resumen para apurados
- Sportivo Guzmán derrotó 2-0 a Tucumán Central como visitante en la Liga Tucumana, alcanzando a San Martín en la cima del Grupo B del torneo Apertura.
- Con dos goles de Ángel Amaya, el equipo de Osvaldo Bernasconi sumó 22 puntos. Además, Atlético Tucumán venció a San Antonio y quedó a solo una unidad de los líderes.
- La definición de la zona se resolverá en las próximas fechas, destacando el cruce clave entre San Martín y Sportivo Guzmán, mientras el Grupo E también busca su líder.
Con dos goles del volante Ángel Amaya, Sportivo Guzmán derrotó por 2 a 0 a Tucumán Central como visitante, en el encuentro pendiente de la décima fecha del Grupo B del torneo Apertura "Martín 'Macheta' Robles", de la Liga Tucumana de Fútbol.
Con este triunfo, el conjunto dirigido por Osvaldo Bernasconi llegó a los 22 puntos e igualó en la cima de la zona a San Martín. En tanto, Tucumán Central permanece con 15 unidades. Ambos equipos aún tienen dos partidos por disputar para completar la fase inicial.
En otro compromiso del Grupo B, correspondiente a la fecha 13, Atlético Tucumán venció 1 a 0 a San Antonio. El único tanto del encuentro fue convertido por el volante Rodrigo Bollea, resultado que le permitió al equipo conducido por Roy González alcanzar los 21 puntos y quedar a solo una unidad de los líderes.
La actividad continuará el lunes con el cruce entre Atlético Tucumán y Amalia. El martes será el turno de Tucumán Central, que recibirá a San Martín. La última jornada, programada para el jueves 2 de julio, ofrecerá partidos decisivos como San Martín frente a Sportivo Guzmán, el clásico entre Amalia y Tucumán Central, y Argentinos del Norte ante Atlético Tucumán.
Grupo E: Concepción FC y Ñuñorco animan una apasionante definición
La fecha se pondrá en marcha este sábado desde las 16 y puede resultar determinante en la lucha por el primer puesto. Concepción FC, líder con 25 puntos, visitará a Santa Rosa (11), mientras que Ñuñorco (24), su inmediato escolta, recibirá a San Ramón (16). Ambos ya aseguraron su clasificación a los playoffs, al igual que Unión Simoca, pero buscarán quedarse con el liderazgo del grupo.
La programación se completará con los encuentros entre Unión Simoca (19) y Alto Verde (14), y el duelo de La Providencia (15) frente a Azucarera Argentina (18).