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Liga Tucumana: Sportivo Guzmán alcanzó a San Martín en la punta

El conjunto de Villa 9 de Julio metió un triunfo clave para subirse a lo más alto de la tabla. En paralelo, el Grupo E promete una tarde de alta tensión con una cartelera que puede definir a los dueños de la zona.

Liga Tucumana: Sportivo Guzmán alcanzó a San Martín en la punta
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Sportivo Guzmán derrotó 2-0 a Tucumán Central como visitante en la Liga Tucumana, alcanzando a San Martín en la cima del Grupo B del torneo Apertura.
  • Con dos goles de Ángel Amaya, el equipo de Osvaldo Bernasconi sumó 22 puntos. Además, Atlético Tucumán venció a San Antonio y quedó a solo una unidad de los líderes.
  • La definición de la zona se resolverá en las próximas fechas, destacando el cruce clave entre San Martín y Sportivo Guzmán, mientras el Grupo E también busca su líder.
Resumen generado con IA

Con dos goles del volante Ángel Amaya, Sportivo Guzmán derrotó por 2 a 0 a Tucumán Central como visitante, en el encuentro pendiente de la décima fecha del Grupo B del torneo Apertura "Martín 'Macheta' Robles", de la Liga Tucumana de Fútbol.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Osvaldo Bernasconi llegó a los 22 puntos e igualó en la cima de la zona a San Martín. En tanto, Tucumán Central permanece con 15 unidades. Ambos equipos aún tienen dos partidos por disputar para completar la fase inicial.

En otro compromiso del Grupo B, correspondiente a la fecha 13, Atlético Tucumán venció 1 a 0 a San Antonio. El único tanto del encuentro fue convertido por el volante Rodrigo Bollea, resultado que le permitió al equipo conducido por Roy González alcanzar los 21 puntos y quedar a solo una unidad de los líderes.

La actividad continuará el lunes con el cruce entre Atlético Tucumán y Amalia. El martes será el turno de Tucumán Central, que recibirá a San Martín. La última jornada, programada para el jueves 2 de julio, ofrecerá partidos decisivos como San Martín frente a Sportivo Guzmán, el clásico entre Amalia y Tucumán Central, y Argentinos del Norte ante Atlético Tucumán.

Grupo E: Concepción FC y Ñuñorco animan una apasionante definición

La fecha se pondrá en marcha este sábado desde las 16 y puede resultar determinante en la lucha por el primer puesto. Concepción FC, líder con 25 puntos, visitará a Santa Rosa (11), mientras que Ñuñorco (24), su inmediato escolta, recibirá a San Ramón (16). Ambos ya aseguraron su clasificación a los playoffs, al igual que Unión Simoca, pero buscarán quedarse con el liderazgo del grupo.

La programación se completará con los encuentros entre Unión Simoca (19) y Alto Verde (14), y el duelo de La Providencia (15) frente a Azucarera Argentina (18).

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