Liga Tucumana: Sportivo Guzmán alcanzó a San Martín en la punta

La fecha se pondrá en marcha este sábado desde las 16 y puede resultar determinante en la lucha por el primer puesto. Concepción FC, líder con 25 puntos, visitará a Santa Rosa (11), mientras que Ñuñorco (24), su inmediato escolta, recibirá a San Ramón (16). Ambos ya aseguraron su clasificación a los playoffs, al igual que Unión Simoca, pero buscarán quedarse con el liderazgo del grupo.