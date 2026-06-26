Miguel Acevedo: “Vamos a seguir insistiendo para que el Norte Grande sea escuchado”

Al finalizar la sesión, Acevedo destacó el nivel de consenso alcanzado entre las provincias al señalar que “se presentaron 136 proyectos y 134 tuvieron dictamen positivo para ser tratados y aprobados. Son mucho más las coincidencias que tenemos que las cosas que nos pueden separar”. En ese marco, resaltó una de las iniciativas impulsadas por Tucumán para que la Alerta Sofía pueda activarse de manera inmediata en las diez provincias del Norte Grande, sin esperar el dictamen judicial, con el objetivo de fortalecer la protección de niños y niñas.