Miguel Acevedo: “Vamos a seguir insistiendo para que el Norte Grande sea escuchado”

Resumen para apurados
- El vicegobernador Miguel Acevedo participó de la 58° Sesión del Parlamento del Norte Grande en Santiago del Estero para reclamar más federalismo y recursos para la región.
- En el encuentro, donde se aprobaron 134 proyectos sobre infraestructura y turismo, se propuso agilizar la Alerta Sofía y se cuestionó la falta de presupuesto vial nacional.
- El Norte Grande busca consolidar una agenda federal común que integre a las 23 provincias junto al FOVIRA, resistiendo la centralización del Gobierno nacional.
El vicegobernador de la provincia, Miguel Acevedo, participó de la 58° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino, desarrollada en la Cámara de Diputados de Santiago del Estero, donde integró la Mesa Ejecutiva junto a las autoridades de las provincias que conforman el espacio de integración regional.
Como parte de la agenda se presentó un informe sobre la situación del turismo regional, elaborado junto a representantes del sector de las provincias del Norte Grande. Posteriormente se llevó adelante la sesión plenaria, en la que se aprobaron 134 proyectos relacionados con infraestructura, producción, ambiente, seguridad, salud, turismo y desarrollo regional.
Asimismo, el Parlamento expresó su solidaridad y acompañamiento al pueblo venezolano tras la tragedia ocasionada por la reciente actividad sísmica y realizó un minuto de silencio en memoria de las víctimas.
Al finalizar la sesión, Acevedo destacó el nivel de consenso alcanzado entre las provincias al señalar que “se presentaron 136 proyectos y 134 tuvieron dictamen positivo para ser tratados y aprobados. Son mucho más las coincidencias que tenemos que las cosas que nos pueden separar”. En ese marco, resaltó una de las iniciativas impulsadas por Tucumán para que la Alerta Sofía pueda activarse de manera inmediata en las diez provincias del Norte Grande, sin esperar el dictamen judicial, con el objetivo de fortalecer la protección de niños y niñas.
También remarcó la importancia de estos encuentros para escuchar las problemáticas comunes de la región y manifestó su preocupación por el estado de la infraestructura vial. “Solo el 25% del presupuesto ha sido aportado para las instituciones que trabajan sobre nuestras rutas, por donde circula la producción y el desarrollo de nuestras provincias. Esas rutas que se están deteriorando preocupan”, afirmó.
En la misma línea, advirtió sobre la situación que atraviesa el turismo regional y cuestionó la centralización de eventos nacionales como el MotoGP. “Es un evento que hoy se ha vuelto a centralizar en detrimento de nuestro norte. Debemos seguir reclamando que la región tenga voz y sea escuchada”, expresó.
Consultado sobre la relación con el Gobierno nacional, Acevedo sostuvo: “Lamentablemente hay un gobierno nacional que no dialoga y eso hace mucho más difícil que seamos escuchados. Pero vamos a seguir insistiendo. Si algo nos caracterizó a los norteños es el empuje, la resistencia y la paciencia para lograr nuestros objetivos”.
Finalmente, valoró la participación de la vicegobernadora Verónica Magario y consideró que representa un paso importante para fortalecer el federalismo y la articulación entre las distintas regiones del país. “Desde el Norte Grande vamos a impulsar un federalismo que integre a todas las regiones. Nuestro Parlamento acaba de celebrar su encuentro número 58 y esa continuidad es un ejemplo para el resto de la Argentina. Queremos avanzar junto al FOVIRA en una agenda común que involucre a las 23 provincias”, concluyó.
Quiénes participaron
La jornada fue encabezada por el vicegobernador de Santiago del Estero y presidente del Parlamento del Norte Grande, Carlos Silva Neder, y contó con la participación de los vicegobernadores Antonio Marocco (Salta), Alberto Bernis (Jujuy), Teresita Madera (La Rioja) y Verónica Magario (Buenos Aires), invitada especial en su carácter de presidenta del Foro de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina (FOVIRA).
También participaron Ramón Figueroa Castellanos, presidente provisorio de la Cámara de Senadores de Catamarca; Carmen Delgado, presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco; Eduardo Tassano, presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes; Luis Fernando Herrera, secretario parlamentario del Parlamento del Norte Grande; y autoridades legislativas de las provincias integrantes del organismo.
La representación tucumana estuvo integrada por los legisladores Nancy Bulacio, Alejandra Cejas, Alejandro Figueroa, Ernesto Gómez Gómez Rossi, Silvia Elías de Pérez, Carolina Vargas Aignasse, Francisco Serra, Christian Rodríguez, Leopoldo Rodríguez, Eduardo Verón Guerra, Carlos Gómez, Agustín Romano Norri y Gabriel Yedlin, junto al secretario legislativo, Claudio Pérez.