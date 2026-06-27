La llamativa publicación de "Chiqui" Tapia luego de que confirmaran su procesamiento: "Los leo"

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, volvió a captar la atención en las redes sociales pocas horas después de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmara su procesamiento en una causa por presunta evasión tributaria. Lejos de referirse de manera directa al expediente judicial, el dirigente publicó un breve y llamativo mensaje que rápidamente generó repercusión entre los usuarios.