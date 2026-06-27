La llamativa publicación de "Chiqui" Tapia luego de que confirmaran su procesamiento: "Los leo"

Resumen para apurados
- La Justicia argentina confirmó el procesamiento de Claudio Tapia, presidente de la AFA, por presunta evasión tributaria agravada de más de 19.000 millones de pesos.
- La investigación de ARCA involucra también al tesorero de la AFA por presunta retención de aportes, tras lo cual Tapia reaccionó en redes con un llamativo mensaje.
- La ratificación judicial debilita la posición de la conducción de la AFA ante las acusaciones fiscales y deja el expediente al borde de ser elevado a un juicio oral.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, volvió a captar la atención en las redes sociales pocas horas después de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmara su procesamiento en una causa por presunta evasión tributaria. Lejos de referirse de manera directa al expediente judicial, el dirigente publicó un breve y llamativo mensaje que rápidamente generó repercusión entre los usuarios.
A través de una historia en su cuenta de Instagram, Tapia compartió una fotografía en la que aparece con gafas, una camisa azul y su característico peinado engominado. La imagen estuvo acompañada por una frase tan breve como sugestiva: "Claudio Fabián Tapia. Los leo".
La publicación llegó en un contexto delicado para el máximo dirigente del fútbol argentino, ya que la Justicia ratificó su procesamiento junto con el del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y de la propia entidad, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades fiscales impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El mensaje de Tapia fue interpretado por muchos usuarios como una respuesta implícita a la resolución judicial, aunque el presidente de la AFA evitó hacer referencias explícitas a la causa. La historia se viralizó rápidamente y dio lugar a cientos de comentarios y reacciones en las redes sociales.
La causa judicial
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó los procesamientos dictados en primera instancia contra Tapia, Toviggino y la Asociación del Fútbol Argentino por presunta evasión de impuestos y retención indebida de aportes.
Según trascendió, la investigación apunta a una supuesta maniobra que habría ocasionado un perjuicio superior a los 19.000 millones de pesos, motivo por el cual el expediente quedó muy cerca de ser elevado a juicio oral.
Con esta resolución, el tribunal ratificó el avance de la causa y consolidó la hipótesis de la fiscalía respecto de las presuntas irregularidades tributarias que involucran a la conducción de la AFA.