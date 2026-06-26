Mundial 2026: ¿cuáles son las ocho selecciones que podrían terminar como mejores terceros?

Resumen para apurados
- Ocho selecciones clasificarán como mejores terceros a los 16avos de final del Mundial 2026 hoy, al cerrarse la fase de grupos del nuevo formato de 48 equipos.
- El sistema define los cupos por puntos, diferencia de gol, goles a favor y juego limpio, luego de que 19 países ya aseguraran su pase directo en las 12 zonas.
- Este cambio elimina la autonomía de los grupos y genera una definición de alta tensión, donde los cruces definitivos dependerán de cuentas matemáticas de última hora.
La ampliación a 48 equipos revolucionó por completo la Copa del Mundo. A partir de hoy, con una cartelera de seis partidos cruciales que cierran la fase de grupos, la atención no solo estará puesta en los líderes, sino en una emocionante disputa secundaria: la tabla de los mejores terceros que clasificarán a los 16avos de final.
En este nuevo formato del Mundial 2026, el torneo se fragmenta en 12 grupos. Aunque los dos primeros lugares de cada sector avanzan de forma directa, el verdadero drama matemático recae en los seleccionados que queden en la tercera posición. De esos doce combinados, ocho lograrán el ansiado boleto para continuar en la competencia.
Este sistema elimina la histórica autonomía de los grupos. Ahora, quedarse con el tercer puesto implica depender directamente del rendimiento y los goles de los rivales en los otros once sectores. La última jornada promete mantener en vilo a todos, obligando a sacar cuentas hasta el pitazo final para sellar su permanencia en el Mundial 2026.
En esta edición, el certamen se distribuye en 12 zonas. Mientras que los dos líderes de cada grupo obtienen su boleto directo a los dieciseisavos de final, ocho de los doce seleccionados que finalicen en la tercera posición también conseguirán mantenerse con vida en este Mundial 2026. Esta modificación rompe con la tradición de la independencia de los grupos; hoy en día, los equipos ubicados en la tercera plaza no dependen solo de sus propios méritos, sino que deben seguir con atención matemática los desenlaces de los otros once sectores.
Mundial 2026: ¿cuáles son las selecciones clasificadas a 16avos de final?
Las selecciones que ya tienen su boleto para los 16avos de final son Argentina, México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega, Colombia, Suiza, Canadá, Brasil, Bosnia y Herzegovina, Marruecos, Sudáfrica, Costa de Marfil, Ecuador, Países Bajos, Japón, Suecia y Australia.
Mundial 2026: ¿Cómo funciona el sistema de mejores terceros?
Para determinar quiénes avanzan en este selecto grupo, se aplica un estricto orden de prioridades establecido por el reglamento: puntos totales obtenidos; diferencia de goles; mayor cantidad de goles a favor; puntos de juego limpio (fair play) y la posición en el ranking FIFA.
Bajo este esquema, cada gol es crucial. Recibir uno de menos en una derrota ajustada o rescatar un empate con goles (tiene más valor que un 0-0) puede ser la diferencia entre armar las valijas o acceder a la siguiente ronda.
A medida que se desarrollan las fechas del Mundial 2026, la incertidumbre crece para todos los participantes. El destino de los líderes de los grupos A, B, D, E, G, I, K y L permanece en suspenso, ya que sus rivales en la fase de eliminación directa se conocerán únicamente cuando se consolide la tabla general de terceros. Este diseño organizativo convierte la jornada de cierre en un escenario de alta tensión, donde los cruces definitivos variarán drásticamente según las posiciones finales de los clasificados de última hora.