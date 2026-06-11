Cada día, 50 personas son hospitalizadas por accidentes

Si el impacto que generaron estas emergencias fue fuerte, más inquietantes resultaron las palabras de ayer de Rodrigo de la Rosa, de la organización Meta Tucumán, que relató que unas personas son hospitalizadas por día a causa de accidentes, lo que equivale -dijo- a 1.500 personas por mes. Dijo que la mayoría son motociclistas, que más del 80% no usa casco, que mucha gente no usa el cinturón de seguridad y que el semáforo en rojo no parece tener significado para motociclistas y ciclistas. En el día de concientización por la seguridad en el tránsito, reclamó por la responsabilidad de control que les compete a las autoridades de seguridad vial de la provincia y de las municipalidades. Además, remarcó que la mayoría de los percances ocurren dentro de la ciudad.