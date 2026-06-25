Mundial 2026: ¿cuáles son las selecciones que podrían terminar como mejores terceros?

Resumen para apurados
- La FIFA estrena en el Mundial 2026 un formato de 48 equipos donde 8 de los 12 mejores terceros de la fase de grupos avanzarán a los 16avos de final para ampliar el torneo.
- Con 12 zonas en juego, la clasificación de los terceros se definirá por puntos, diferencia de gol, juego limpio y ranking FIFA, haciendo que dependan de resultados ajenos.
- Este cambio genera una definición dramática minuto a minuto en la última fecha, ya que los líderes de grupo no conocerán a sus rivales de eliminación directa hasta el final.
La expansión a 48 selecciones implementada por la FIFA transformó la dinámica competitiva sobre el terreno de juego. Con este nuevo formato, la fase de grupos del Mundial 2026 ha dejado de ser una disputa enfocada solo en los dos primeros puestos de cada zona. Ahora se ha abierto paso a una intensa puja paralela: la tabla de los mejores terceros, un factor que promete drama hasta el último minuto de la tercera fecha, que comenzará hoy con la disputa de seis partidos definitorios.
En esta edición, el certamen se distribuye en 12 zonas. Mientras que los dos líderes de cada grupo obtienen su boleto directo a los dieciseisavos de final, ocho de los doce seleccionados que finalicen en la tercera posición también conseguirán mantenerse con vida en este Mundial 2026. Esta modificación rompe con la tradición de la independencia de los grupos; hoy en día, los equipos ubicados en la tercera plaza no dependen solo de sus propios méritos, sino que deben seguir con atención matemática los desenlaces de los otros once sectores.
Mundial 2026: ¿cuáles son las selecciones clasificadas a 16avos de final?
Las selecciones que ya tienen su boleto para los 16avos de final son Argentina, México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega, Colombia, Suiza, Canadá, Brasil, Bosnia y Herzegovina, Marruecos y Sudáfrica
Mundial 2026: ¿Cómo funciona el sistema de mejores terceros?
Para determinar quiénes avanzan en este selecto grupo, se aplica un estricto orden de prioridades establecido por el reglamento: puntos totales obtenidos; diferencia de goles; mayor cantidad de goles a favor; puntos de juego limpio (fair play) y la posición en el ranking FIFA.
Bajo este esquema, cada gol es crucial. Recibir uno de menos en una derrota ajustada o rescatar un empate con goles (tiene más valor que un 0-0) puede ser la diferencia entre armar las valijas o acceder a la siguiente ronda.
A medida que se desarrollan las fechas del Mundial 2026, la incertidumbre crece para todos los participantes. El destino de los líderes de los grupos A, B, D, E, G, I, K y L permanece en suspenso, ya que sus rivales en la fase de eliminación directa se conocerán únicamente cuando se consolide la tabla general de terceros. Este diseño organizativo convierte la jornada de cierre en un escenario de alta tensión, donde los cruces definitivos variarán drásticamente según las posiciones finales de los clasificados de última hora.