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Realizarán un debate sobre los inicios del periodismo tucumano

La Junta de Estudios Históricos propone una charla para revisar figuras centrales de la prensa provincial.

DESTACADO PERIODISTA. Don “Pepe” Posse, político y gobernador de Tucumán entre 1864 y 1866.
DESTACADO PERIODISTA. Don “Pepe” Posse, político y gobernador de Tucumán entre 1864 y 1866.
Hace 3 Hs

La historia del periodismo tucumano será el eje de una conferencia que se realizará hoy, a las 11, en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, ubicada en 9 de Julio 165. El disertante será Pedro León Cornet, quien abordará el tema “El primer periodismo en Tucumán”.

La charla formará parte de las Jornadas organizadas por la Junta de Estudios Históricos de Tucumán, institución que este año cumple 60 años de trayectoria. En ese marco, la entidad propone una agenda vinculada con la investigación, la memoria histórica y el intercambio académico.

Etapa inicial

Durante la conferencia, León Cornet recorrerá una etapa inicial de la prensa tucumana, desde la figura del general Manuel Belgrano hasta Don “Pepe” Posse, destacado periodista, político y gobernador de la provincia entre 1864 y 1866.

La Junta de Estudios Históricos de Tucumán cumple 60 años

La Junta de Estudios Históricos de Tucumán cumple 60 años

La actividad se inscribe dentro del trabajo sostenido que desarrolla la Junta de Estudios Históricos de Tucumán, que organiza con frecuencia jornadas académicas, conversatorios y congresos. Con estas propuestas, la institución busca mantener abierto el diálogo sobre los procesos, los protagonistas y los documentos que ayudan a comprender la historia provincial.

Temas TucumánUniversidad del Norte Santo Tomás de AquinoGeneral Manuel Belgrano
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