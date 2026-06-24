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Benjamín Netanyahu ratifica la ocupación del sur de Líbano y descarta una retirada israelí

El primer ministro israelí aseguró que mantendrá la denominada "zona de seguridad" en territorio libanés mientras permanezca en el cargo.

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu
Hace 8 Min

Resumen para apurados

  • El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció en Tel Aviv que mantendrá la ocupación militar en el sur de Líbano para proteger a los residentes del norte de su país.
  • La ocupación comenzó el 2 de marzo y se expandió progresivamente. El ministro de Defensa destacó que el gobierno de EE. UU. no ha solicitado la retirada de las tropas israelíes.
  • Esta postura anticipa una prolongación de la ocupación bajo el mandato de Netanyahu y condicionará la relación bilateral con el nuevo gobierno de Donald Trump en EE. UU.
Resumen generado con IA

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró en Tel Aviv que el ejército israelí mantendrá la ocupación del perímetro invadido del sur de Líbano durante el tiempo que permanezca en el cargo.

"Mientras sea el primer ministro, mantendremos la 'zona de seguridad' en el sur de Líbano", afirmó Netanyahu en referencia al territorio que Israel ocupa desde el pasado 2 de marzo, el cual Israel ha ampliado progresivamente. 

"Hemos anunciado que en ningún caso nos retiraremos, y hasta ahora, y esto es un logro diplomático, no ha habido ninguna petición estadounidense para que Israel se retire de Líbano", declaró el ministro de Defensa israelí Israel Katz este miércoles en una entrevista durante una convención de gobernantes locales, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.

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Cuando se le preguntó si el ejército israelí satisfaría ese tipo de petición, Katz respondió que él y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu les habían dicho al secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, y al presidente Donald Trump que las fuerzas israelíes están en Líbano "para proteger a los residentes del norte" de Israel. 

Qatar y Pakistán

El primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, se mostraron satisfechos por el avance del acuerdo entre el régimen de Irán y Estados Unidos, en el que Pakistán y Qatar actúan como mediadores entre las partes.

"Expresamos nuestra satisfacción por el progreso positivo alcanzado durante la primera ronda de conversaciones técnicas en Bürgenstock y coincidimos en la importancia de mantener este impulso mediante el diálogo y la diplomacia continuos", escribió Sharif en la red social X tras una conversación telefónica que tuvieron este miércoles.

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