Benjamín Netanyahu ratifica la ocupación del sur de Líbano y descarta una retirada israelí

"Hemos anunciado que en ningún caso nos retiraremos, y hasta ahora, y esto es un logro diplomático, no ha habido ninguna petición estadounidense para que Israel se retire de Líbano", declaró el ministro de Defensa israelí Israel Katz este miércoles en una entrevista durante una convención de gobernantes locales, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.