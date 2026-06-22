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Conflicto en Medio Oriente: los iraníes dejan la mesa de diálogo con Estados Unidos

La delegación de Irán consideró insultante un mensaje publicado por Trump. El mandatario amenazó con reanudar los bombardeos si el país no pone límites a sus aliados de Hezbollah.

RECHAZO. La verborragia de Trump vuelve a meterlo en problemas.
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Hace 4 Hs

BÜRGENSTOCK, Suiza.- La delegación de Irán abandonó el lugar donde se estaban llevando a cabo las conversaciones con Estados Unidos, en Suiza, tras considerar “insultante” un mensaje publicado en redes sociales por el presidente estadounidense Donald Trump.

“La delegación de la República Islámica de Irán dejó el edificio donde tenían lugar las negociaciones”, indicó la agencia estatal IRNA, que precisó que las conversaciones, que se llevaron a cabo con mediación de Pakistán y Qatar, habían “entrado en una fase difícil tras 80 minutos de discusiones y una interrupción, a raíz de la publicación de un mensaje insultante del presidente de Estados Unidos”.

En su plataforma Truth Social, el presidente estadounidense instó a Teherán a impedir que sus aliados en Líbano “causen problemas” y amenazó con retomar los ataques contra Irán si no lo hace.

“Harían bien en medir sus palabras. Nuestras fuerzas armadas están listas para responderles de otra manera”, fue la respuesta del jefe del equipo negociador iraní, el presidente del Parlamento Mohamad Baqer Qalibaf, en la red social X.

Una fuente próxima a las negociaciones dijo que los iraníes no han roto las negociaciones.

“La delegación iraní continúa comprometida con las conversaciones y no ha comunicado a los mediadores ninguna intención de marcharse”, dijo esta fuente, que pidió el anonimato.

La primera cláusula del protocolo de acuerdo firmado a distancia el miércoles por Trump y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, estipula que ambos países se comprometen “a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza entre sí”.

“Pasar página”

El cruce de advertencias llegó poco después de la apertura de las conversaciones entre representantes estadounidenses e iraníes, acompañados por los mediadores de Qatar y Pakistán, en un lujoso hotel de los Alpes suizos. Los encuentros tienen lugar en un resort de montaña en Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna. La delegación estadounidense está encabezada por el vicepresitente, JD Vance, y la iraní por Baqer Qalibaf.

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Los participantes buscan que las discusiones desemboquen, en un plazo de 60 días renovable, en un acuerdo final que ponga fin a la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Las hostilidades causaron miles de muertos, sobre todo en Irán y en Líbano, y sacudieron la economía mundial.

Las discusiones deberían durar “unos días”, afirmó el sábado Vance, en Suiza, donde también se encuentran el emisario Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump.

Vance calificó la cita de “histórica” y expresó su esperanza en “pasar página y transformar nuestra relación con el pueblo iraní”. Pero son muchas las discrepancias que obstaculizan las negociaciones, empezando por el programa nuclear iraní, que lleva años socavando las relaciones bilaterales.

Las conversaciones empezaron en un contexto de enfrentamientos entre Israel y Hezbollah, que continuaron el viernes y el sábado en Líbano pese a que el memorando de acuerdo prevea el cese de las hostilidades en todos los frentes. Irán anunció, en represalia, el cierre del estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

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Al menos 30 personas murieron el sábado en el este y el sur del territorio libanés. El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, advirtió que no se podrá sellar ningún acuerdo con Washington si las hostilidades no cesan en Líbano.

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