Conflicto en Medio Oriente: los iraníes dejan la mesa de diálogo con Estados Unidos

“Pasar página”

El cruce de advertencias llegó poco después de la apertura de las conversaciones entre representantes estadounidenses e iraníes, acompañados por los mediadores de Qatar y Pakistán, en un lujoso hotel de los Alpes suizos. Los encuentros tienen lugar en un resort de montaña en Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna. La delegación estadounidense está encabezada por el vicepresitente, JD Vance, y la iraní por Baqer Qalibaf.