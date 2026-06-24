Mundial 2026: ¿cuáles son las selecciones que podrían terminar como mejores terceros?

En esta edición, el certamen se distribuye en 12 zonas. Mientras que los dos líderes de cada grupo obtienen su boleto directo a los dieciseisavos de final, ocho de los doce seleccionados que finalicen en la tercera posición también conseguirán mantenerse con vida en este Mundial 2026. Esta modificación rompe con la tradición de la independencia de los grupos; hoy en día, los equipos ubicados en la tercera plaza no dependen solo de sus propios méritos, sino que deben seguir con atención matemática los desenlaces de los otros once sectores.