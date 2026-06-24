Lionel Messi, el capitán que marcó a una generación entera que sueña con seguir sus pasos

Resumen para apurados
- Niños y jóvenes de Atlético Tucumán destacan a Lionel Messi como su máximo ídolo y único capitán, en el marco de su cumpleaños y la víspera de un nuevo aniversario en junio.
- Durante sus prácticas, los jóvenes usan la camiseta 10 y relatan cómo la consagración de Qatar 2022 y la resiliencia del delantero ante la derrota inspiran su camino deportivo.
- Messi se consolida como un referente de humildad, liderazgo y valores que trasciende lo deportivo, asegurando un legado inspirador para las futuras generaciones de futbolistas.
La noche empieza a asomarse y el frío de junio apenas logra imponerse sobre el movimiento que se genera en el Complejo Ojo de Agua de Atlético Tucumán. Los silbatos suenan, las pelotas se alistan sobre las canchas, los profesores organizan los grupos y los más chicos trotan alrededor del campo mientras empiezan la entrada en calor. Entre buzos, medias altas y botines embarrados hay un detalle que se repite en casi todos los niños: todas las camisetas que utilizan son de la “Albiceleste” y todas llevan el mismo número en la espalda.El 10.
En la previa al día en que Lionel Messi cumple 39 años, los niños de las categorías 2018 y 2019 de pre infantiles, coordinadas por Víctor Jiménez, se preparan para entrenar con una particularidad que ningún adulto podrá jamás tener por más que lo deseen. En sus cortos años de vida, jamás vieron a otro capitán al frente de la selección argentina ni vivieron en carne propia la magnitud y el delirio colectivo por otras estrellas del fútbol nacional.
Para Benjamín, de ocho años, Messi ya tiene un lugar reservado en la historia deportiva del mundo. “Es una leyenda muy importante por la manera en la que juega, porque todos lo aman y harían cualquier cosa por estar junto a él”, contó ingenuamente. Si tuviera la oportunidad de encontrarse con el rosarino, sabe perfectamente qué haría. “Le pediría una foto”, dijo con una risa tímida. “También le daría las gracias por darnos la Copa del Mundo”. Me gustaría ser como él de grande y conocerlo. Si pudiera darle un regalo sería una pelota argentina con la Copa del 2022 pintada”.
A su lado está “Agucho”, que comparte una admiración parecida. “Es un jugador increíble y es muy bueno con la gente. Es un ejemplo para mí”, afirmó. Felipe, también de ocho años, se emociona apenas escucha el nombre del capitán argentino. “Es una bestia. Verlo jugar me emociona mucho”, dice. Sin poder ocultar su fanatismo confiesa que si tuviera una oportunidad de verlo no dudaría en decirle lo que siente por él. “Le diría que lo amo mucho y que gracias por todo lo que hizo. Le regalaría unos botines con la Copa del Mundo”.
Para Alexander, la discusión sobre quién fue el mejor futbolista de la historia no admite demasiadas vueltas. “Para mí es el mejor jugador del mundo. Es alguien irremplazable, no hay otro como él. Con el único que se lo puede comparar es Maradona, pero Messi es mejor”, sostiene y rápidamente se va a pelotear con sus amigos. Lo que más admira, es “su esfuerzo y cómo encara con la pelota”. Por eso también lo toma como modelo. “Me gustaría ser capitán como él porque es muy bueno con todos, no sólo jugando sino también con sus compañeros”.
Francisco, de siete años, lo definió en pocas palabras. “Es irreemplazable porque es único, tiene mucho talento. Si pudiera festejar con él su cumpleaños le pediría que me firme la camiseta, haría un partido con él y lo pondría en mi equipo, así ganamos”.
La mirada adolescente
Mientras los más chicos comienzan el entrenamiento, en otra cancha del predio los adolescentes esperan su turno. Algunos juegan un amistoso improvisado y otros se entretienen haciendo pasaditas. Entre risas y gambetas aparece una mirada distinta. Más madura, más consciente de la dimensión histórica del capitán argentino.
“Para mí es una persona importante porque estuvo en los malos momentos de la Selección y se bancó todas”, afirma Lizandro Arroyo, de 15 años. “Le diría que disfrute este día de su cumpleaños y que disfrute su último Mundial porque ya nos dio muchas alegrías. No importa si gana otra Copa o no”. Para el futbolista adolescente, el “10” ya superó cualquier discusión histórica. “Es alguien irremplazable porque superó a todos los próceres del fútbol argentino, como Kempes y Maradona. Me inspira día a día. Es humilde, nunca se olvidó de sus raíces y eso demuestra la enseñanza de sus padres”.
Joaquín Bustamante, de 14 años, pone el foco en el liderazgo. “Es una persona que se convirtió en un ejemplo a seguir. Dio el mejor momento de la Selección en 2022 y jamás va a ser olvidado”, aseguró. “Puede tener un reemplazo como capitán, pero en mística jamás será superado. Mascherano imponía seguridad; Messi, en cambio, transmite respeto, valores y hermandad. Creo que eso es más valioso”, reflexionó. Además, dijo que si tuviera la oportunidad de hablar con él, recurriría a una frase que ya forma parte del folclore argentino. “Le diría: gracias por tanto y perdón por tan poco”.
Para Bautista Díaz Pereira, también de 14 años, la influencia de Messi fue todavía más profunda. “Me motivó para comenzar y mejorar en el deporte. Creo que sin él no jugaría al fútbol hoy”, contó. “Es admirable todos sus aspectos. Transmite felicidad cuando juega, se nota que ama lo que hace y quiere que todos la pasen bien. Es un gran ídolo porque demuestra que teniendo poco se puede llegar a lo grande”.
Las edades se separan por apenas unos años. Pero entre los chicos de siete y ochos años que sueñan con una firma y los adolescentes que crecieron viendo sus finales perdidas, sus reiterados intentos por darle un título a Argentina y sus consagraciones, hay algo que se repite. Para todos ellos, Messi no es solamente el capitán de la Selección Argentina. Es su mayor ídolo y ejemplo a seguir.