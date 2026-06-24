Lionel Messi, el capitán que marcó a una generación entera que sueña con seguir sus pasos

Para Alexander, la discusión sobre quién fue el mejor futbolista de la historia no admite demasiadas vueltas. “Para mí es el mejor jugador del mundo. Es alguien irremplazable, no hay otro como él. Con el único que se lo puede comparar es Maradona, pero Messi es mejor”, sostiene y rápidamente se va a pelotear con sus amigos. Lo que más admira, es “su esfuerzo y cómo encara con la pelota”. Por eso también lo toma como modelo. “Me gustaría ser capitán como él porque es muy bueno con todos, no sólo jugando sino también con sus compañeros”.