Se consolida en el NOA el tráfico de marihuana por encomienda

Para el funcionario, este caso podría ser considerado un ejemplo de cómo se trafican flores de marihuana en el NOA. Una persona las adquiere en Bolivia o en Aguas Blancas y luego las despacha desde Orán. “El 90% de la sustancia que se secuestró este año tenía ese origen”, explicó.La droga es enviada mediante encomiendas y posteriormente retirada por los destinatarios. “Manejamos dos hipótesis: pueden contratar a terceros para que retiren los paquetes o hacerlo personalmente. Sin embargo, esta última alternativa es menos frecuente porque deja mayores evidencias”, indicó. Hay numerosos expedientes abiertos por tráfico de cannabis, pero ninguno condujo hasta el momento a un centro de producción dentro del país. Todo parece indicar que en Bolivia esta sustancia se estaría produciendo a gran escala.