Se consolida en el NOA el tráfico de marihuana por encomienda

Una entrega vigilada no sólo dejó al descubierto cómo se consolida en el NOA el tráfico de marihuana a través de encomiendas, sino también la facilidad con la que pueden comercializarse drogas debido a la falta de controles efectivos en el norte del país.
El sábado, en el marco del Operativo Lapacho, en el puesto de Cabo Vallejo, los policías detuvieron un camión de una empresa de correo privado que transportaba encomiendas. El perro de la fuerza marcó un bulto sospechoso. Con autorización judicial, los efectivos lo abrieron y descubrieron que en su interior había unos seis kilos de marihuana.
Enterado de la situación, el juez federal José Manuel Díaz Vélez ordenó a los uniformados que pusieran en práctica el método conocido como entrega vigilada. Se trata de un sistema que consiste en permitir que la encomienda continúe su recorrido para identificar y detener a la persona encargada de retirarla. Eso fue lo que ocurrió en este caso.
Los pesquisas se presentaron en la sede de la empresa y montaron un operativo especial para detener a la persona que figuraba como destinataria de la encomienda.
La sospechosa, que se presentó el lunes por la tarde, fue identificada como Silvia Margarita Pizzi (46 años), domiciliada en Villa Muñecas. La detenida, según confiaron fuentes judiciales, no tiene antecedentes por drogas y tampoco estaba bajo el radar de los investigadores.
Un problema
“Son cada vez más los procedimientos que concretamos. El problema es que no hay un control efectivo en las empresas que despachan cargas desde el norte del país”, sostuvo el comisario Fabio Ferreyra, jefe del Operativo Lapacho. “Ellos tienen las herramientas legales para hacerlo, pero evidentemente no las utilizan para mejorar los controles”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
Según las normas vigentes, las empresas tienen la obligación de exigir a los remitentes, además de la identificación personal, una declaración jurada en la que manifiesten que no están transportando mercadería ilegal. “Eso no está ocurriendo; está a las claras. Es imposible que un empleado no perciba el olor de seis kilos de flores de marihuana. Es muy fuerte para que ninguno se de cuenta de lo que está recibiendo”, añadió Ferreyra.
En lo que va del año, según los registros de LA GACETA, en todo el NOA se secuestraron más de 140 kilos de flores de cannabis transportados en encomiendas. Hasta el primer semestre de 2025 sólo se habían decomisado 15 kilos de esta sustancia enviados bajo esta modalidad.
Como una zona productora
Para los expertos, esta situación podría estar relacionada con que la región se transformó en una zona productora de cannabis. Otros sostienen que la droga es de origen paraguayo, pero que los narcotraficantes eligen ingresarla al país a través de Bolivia debido a que los controles serían más débiles.
De acuerdo con esas estadísticas, en Tucumán se decomisaron 123 kilos de este estupefaciente que eran transportados mediante este sistema. “La Policía de Tucumán, a través del Operativo Lapacho, es la única fuerza provincial que controla de manera sistemática los camiones que transportan encomiendas. Los resultados están a la vista”, explicó Ferreyra.
“Otro detalle que no se puede dejar de tener en cuenta son los destinos. Hemos descubierto envíos a Buenos Aires, Catamarca, Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero y Córdoba, por sólo mencionar algunos”, añadió.
Organizaciones
“No hay dudas de que estamos ante organizaciones importantes que cuentan con la logística necesaria para dedicarse a la producción y al tráfico de esta droga”, sostuvo el comisario Jorge Nacusse, titular de la Dirección General de Drogas Peligrosas.
Para el funcionario, este caso podría ser considerado un ejemplo de cómo se trafican flores de marihuana en el NOA. Una persona las adquiere en Bolivia o en Aguas Blancas y luego las despacha desde Orán. “El 90% de la sustancia que se secuestró este año tenía ese origen”, explicó.La droga es enviada mediante encomiendas y posteriormente retirada por los destinatarios. “Manejamos dos hipótesis: pueden contratar a terceros para que retiren los paquetes o hacerlo personalmente. Sin embargo, esta última alternativa es menos frecuente porque deja mayores evidencias”, indicó. Hay numerosos expedientes abiertos por tráfico de cannabis, pero ninguno condujo hasta el momento a un centro de producción dentro del país. Todo parece indicar que en Bolivia esta sustancia se estaría produciendo a gran escala.
Especialistas sostienen que detrás de esta actividad ilícita podrían encontrarse organizaciones vinculadas o impulsadas por cárteles mexicanos que ya tendrían presencia en el vecino país, según organismos internacionales. Estas organizaciones son consideradas referentes mundiales en este tipo de producción y comercialización.
El valor de las flores de marihuana es considerablemente más alto que el del tradicional “prensado paraguayo”. La razón es sencilla: poseen una mayor concentración de THC, el principal componente psicoactivo del cannabis. En la frontera con Bolivia, el kilo de esta droga está valuado en alrededor de $3,7 millones. En Tucumán, el gramo se comercializa a unos $7.000, por lo que el valor del kilo asciende a aproximadamente $7 millones. Por esa razón, los seis kilos decomisados en este último procedimiento tendrían un valor estimado de $42 millones en el mercado ilegal.