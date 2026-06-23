Cuándo, a qué hora y contra qué selección jugará Argentina los 16avos

Los partidos del Grupo J de este lunes terminaron de definir los pases a 16avos en la Copa del Mundo. Con el triunfo de Argentina sobre Austria y de Argelia sobre Jordania, quedaron confirmadas las posiciones y también la primera instancia de eliminaciones. La Selección quedó en el primer puesto del grupo; Austria, en el segundo; y Argelia, en el tercero.
Con los últimos enfrentamientos del 22 de junio, se definieron fechas que aún no se conocían. Ahora se confirmó cuál será el siguiente partido de la Selección Argentina. La FIFA ya tiene decididas la fecha del juego, el horario, la ciudad y el contrincante.
Contra qué equipo jugará Argentina en 16avos
Argentina todavía debe enfrentarse a Jordania en su último partido de la fase de grupos. La tercera fecha del Grupo J se disputará el sábado 27 a las 23 –hora argentina– en el AT&T Stadium de Dallas. El día anterior se terminará de definir qué equipo deberá enfrentarse a la Selección de Lionel Scaloni, cuando el Grupo H juegue sus dos últimos partidos.
El viernes 26 se jugarán las terceras fechas del Grupo I y del Grupo H. A las 16 se enfrentarán Noruega-Francia y Senegal-Irak. A las 21, Cabo Verde-Arabia Saudita y Uruguay-España. Estos partidos definirán el pase a 16avos, que se jugará a partir del domingo 28.
Por lo pronto, Argentina deberá disputar el partido de 16avos con el segundo equipo del Grupo H. Con los puntos que llevan las selecciones hasta el 23 de junio, el candidato sería Uruguay. Pero el resultado definitivo se conocerá el viernes antes de la medianoche.
Cuándo y a qué hora jugará la Selección en 16avos
Después del partido del sábado 27, los argentinos podrán ver nuevamente a la Selección en la fase de eliminatorias rumbo a la gran final de la Copa del Mundo. La primera etapa será el viernes 3 de julio y, si el orden de puntos del Grupo H se mantiene como hasta ahora, el rival será Uruguay.
El encuentro será a las 19 –hora argentina– en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Se harán transmisiones por TyC Sports, TV Pública y Telefe. El ganador de los dieciseisavos del 3 de julio pasará a octavos de final y jugará el 7 de julio a las 13 –hora argentina–.