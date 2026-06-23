Copa del Mundo

Video: el increíble festejo de los jugadores de Noruega con sus hinchas tras la clasificación a la próxima ronda del Mundial 2026

Los escandinavos se impusieron por 3-2 ante Senegal y se aseguraron terminar dentro de los primeros dos equipos de su grupo.

Selección de Noruega Foto: AFP
Selección de Noruega Foto: AFP
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La selección de Noruega clasificó a la segunda ronda del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Senegal el 23 de junio, celebrando con un histórico festejo vikingo junto a su afición.
  • Tras lograr su segundo triunfo, el plantel liderado por Martin Odegaard se sentó en el césped para imitar un remo vikingo en perfecta sincronía con los hinchas en la tribuna.
  • La victoria no solo viralizó la comunión del plantel con su gente, sino que anticipa un atractivo duelo ante Francia para definir el liderazgo del Grupo I del torneo.
Resumen generado con IA

Noruega derrotó 3-2 a Senegal y selló su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026. Con dos triunfos en igual cantidad de presentaciones, el equipo europeo no solo se destacó por su rendimiento dentro del campo, sino también por un festejo que rápidamente dio la vuelta al mundo.

Una vez consumada la victoria, los jugadores se acercaron a las tribunas para compartir un ritual que ya se volvió una marca registrada de los equipos escandinavos. 

Inspirado en sus raíces vikingas, los hinchas simulan un movimiento de remo colectivo, como si impulsaran un barco, en una sincronía que mezcla identidad cultural y pasión futbolera.

En esta ocasión, el plantel decidió sumarse a la escena y elevó el espectáculo. Con Martin Odegaard como líder y “director de orquesta”, los futbolistas se sentaron sobre el césped y replicaron el movimiento junto al público. 

Tras dos golpes marcando el ritmo, todo el estadio acompañó en una coreografía perfectamente coordinada que generó una postal impactante.

El festejo no tardó en viralizarse: las imágenes recorrieron las redes sociales y despertaron la admiración de los fanáticos, que destacaron tanto la originalidad como la conexión entre el equipo y su gente.

Con este resultado, Noruega afrontará un atractivo duelo ante Francia para definir su posición final en el Grupo I, en lo que promete ser otro capítulo apasionante en su camino mundialista.

Temas Mundial 2026 Senegal
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