Copa del Mundo

Mundial 2026: entre clasificados y remontadas, así quedó el panorama

La jornada de ayer dejó liderazgos definidos y una pelea abierta por los últimos boletos a los dieciseisavos de final en los grupos I y J.

Copa Mundial de la FIFA 2026 | AFP
Copa Mundial de la FIFA 2026 | AFP
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Francia y Noruega clasificaron a octavos del Mundial 2026 en el Grupo I, mientras Argentina aseguró el liderazgo del Grupo J tras vencer a Austria en la jornada de ayer.
  • Los galos golearon a Irak y los nórdicos vencieron a Senegal. En tanto, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador histórico del certamen en el triunfo de la Albiceleste.
  • Francia y Noruega definirán el primer puesto de su zona, mientras que Argelia y Austria jugarán un duelo directo clave para determinar al segundo clasificado del Grupo J.
Resumen generado con IA

El Mundial 2026 sigue sumando capítulos decisivos y la jornada de ayer ofreció un combo de certezas y suspenso. En los grupos I y J, Francia y Noruega sellaron su clasificación, mientras que Argentina aseguró el primer puesto de su zona y Argelia se metió nuevamente en la pelea tras una remontada clave.

En el Grupo I, Francia ratificó su condición de candidato con una contundente victoria 3 a 0 frente a Irak en Philadelphia. El partido tuvo una interrupción por tormentas eléctricas, pero nada alteró el dominio del equipo de Didier Deschamps, que resolvió el trámite con un doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Ousmane Dembélé.

El triunfo tuvo valor doble: aseguró el pasaje a los dieciseisavos y sostuvo a los galos en la cima por diferencia de gol. Con seis puntos, llegarán a la última fecha ya clasificados, aunque con el liderazgo en juego en un duelo directo ante Noruega.

Los nórdicos, por su parte, también cumplieron. En Nueva Jersey, Noruega superó 3 a 2 a Senegal en un partido vibrante. Marcus Pedersen abrió la cuenta y Erling Haaland se despachó con un doblete para sostener la ventaja, pese a los dos descuentos de Ismaïla Sarr.

Con ese resultado, Noruega también alcanzó las seis unidades y aseguró su clasificación, aunque quedó por debajo de Francia en la tabla por diferencia de gol. Todo se definirá en el cruce entre ambos.

En el Grupo J, Argentina volvió a mostrar autoridad. En Dallas, el equipo de Lionel Scaloni derrotó a Austria y se adueñó definitivamente del primer puesto. La gran figura de la noche fue Lionel Messi, que marcó dos goles, llegó a 17 tantos en Mundiales y se transformó en el máximo goleador histórico del certamen.

Con puntaje ideal, la Selección cerrará la fase de grupos ante Jordania con la tranquilidad de tener asegurado el liderazgo.

Detrás, la pelea sigue abierta. Argelia consiguió un triunfo vital al vencer 2 a 1 a Jordania en Santa Clara. El conjunto africano comenzó en desventaja, pero reaccionó en el complemento con goles de Nadhir Benbouali y Amine Gouiri. Fue una victoria con peso histórico: la primera en Mundiales desde Brasil 2014.

El resultado dejó a Argelia con chances concretas de clasificación, mientras que Jordania quedó eliminada tras dos derrotas. En la última fecha, el conjunto argelino se jugará todo ante Austria en un duelo directo por el segundo lugar.

Así quedaron las posiciones

En el Grupo I, Francia lidera con seis puntos y ya está clasificada, al igual que Noruega, que también suma seis pero con menor diferencia de gol. Senegal e Irak, ambos sin unidades, quedaron sin chances y se enfrentarán para cerrar su participación.

En el Grupo J, Argentina manda con seis puntos y el primer puesto asegurado. Austria y Argelia comparten el segundo escalón con tres unidades y definirán entre sí al clasificado restante. Jordania, sin puntos, ya se despidió del torneo.

La jornada dejó, así, un mapa claro: potencias que avanzan, líderes consolidados y una última fecha que todavía promete tensión en la lucha por los boletos restantes.

Temas Mundial 2026 FranciaNoruegaIrakArgeliaArabia Saudí
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dónde queda Argelia: así es el país que será el primer rival de Argentina en el Mundial 2026

Dónde queda Argelia: así es el país que será el primer rival de Argentina en el Mundial 2026

¿El Neymar tucumano? Un hincha de Atlético se volvió viral en el Mundial por su increíble parecido con el crack brasileño

¿El Neymar tucumano? Un hincha de Atlético se volvió viral en el Mundial por su increíble parecido con el crack brasileño

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

Debutan Inglaterra y Colombia: a qué hora son los partidos y dónde verlos en vivo

Debutan Inglaterra y Colombia: a qué hora son los partidos y dónde verlos en vivo

Mundial 2026: el triunfo de Inglaterra terminó en un canto masivo de “Wonderwall” que dio la vuelta al mundo

Mundial 2026: el triunfo de Inglaterra terminó en un canto masivo de “Wonderwall” que dio la vuelta al mundo

Más visto en Mundial 2026
Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad
1

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026
2

Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026

“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos
3

“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos

Hace 19 años vive en un pueblo sin luz: así sigue el Mundial en el norte santiagueño
4

Hace 19 años vive en un pueblo sin luz: así sigue el Mundial en el norte santiagueño

Quería ver Argentina-Austria, pero se quedó sin batería: la historia de Marcelo Romero en un pueblo sin electricidad
5

Quería ver Argentina-Austria, pero se quedó sin batería: la historia de Marcelo Romero en un pueblo sin electricidad

Mundial 2026: ¿cómo se definirá al rival de Argentina en los 16avos de final?
6

Mundial 2026: ¿cómo se definirá al rival de Argentina en los 16avos de final?

Más Noticias
Mundial 2026: ¿cómo se definirá al rival de Argentina en los 16avos de final?

Mundial 2026: ¿cómo se definirá al rival de Argentina en los 16avos de final?

“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos

“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos

Hace 19 años vive en un pueblo sin luz: así sigue el Mundial en el norte santiagueño

Hace 19 años vive en un pueblo sin luz: así sigue el Mundial en el norte santiagueño

Quería ver Argentina-Austria, pero se quedó sin batería: la historia de Marcelo Romero en un pueblo sin electricidad

Quería ver Argentina-Austria, pero se quedó sin batería: la historia de Marcelo Romero en un pueblo sin electricidad

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026

Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026

Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar

Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar

Cabrera y Abdala, candidatos al Rectorado de la UNT: “Las próximas autoridades deben surgir de un proceso que genere confianza”

Cabrera y Abdala, candidatos al Rectorado de la UNT: “Las próximas autoridades deben surgir de un proceso que genere confianza”

Comentarios