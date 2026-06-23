Mundial 2026: entre clasificados y remontadas, así quedó el panorama

En el Grupo I, Francia ratificó su condición de candidato con una contundente victoria 3 a 0 frente a Irak en Philadelphia. El partido tuvo una interrupción por tormentas eléctricas, pero nada alteró el dominio del equipo de Didier Deschamps, que resolvió el trámite con un doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Ousmane Dembélé.