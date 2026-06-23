Mundial 2026: entre clasificados y remontadas, así quedó el panorama

Resumen para apurados
- Francia y Noruega clasificaron a octavos del Mundial 2026 en el Grupo I, mientras Argentina aseguró el liderazgo del Grupo J tras vencer a Austria en la jornada de ayer.
- Los galos golearon a Irak y los nórdicos vencieron a Senegal. En tanto, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador histórico del certamen en el triunfo de la Albiceleste.
- Francia y Noruega definirán el primer puesto de su zona, mientras que Argelia y Austria jugarán un duelo directo clave para determinar al segundo clasificado del Grupo J.
El Mundial 2026 sigue sumando capítulos decisivos y la jornada de ayer ofreció un combo de certezas y suspenso. En los grupos I y J, Francia y Noruega sellaron su clasificación, mientras que Argentina aseguró el primer puesto de su zona y Argelia se metió nuevamente en la pelea tras una remontada clave.
En el Grupo I, Francia ratificó su condición de candidato con una contundente victoria 3 a 0 frente a Irak en Philadelphia. El partido tuvo una interrupción por tormentas eléctricas, pero nada alteró el dominio del equipo de Didier Deschamps, que resolvió el trámite con un doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Ousmane Dembélé.
El triunfo tuvo valor doble: aseguró el pasaje a los dieciseisavos y sostuvo a los galos en la cima por diferencia de gol. Con seis puntos, llegarán a la última fecha ya clasificados, aunque con el liderazgo en juego en un duelo directo ante Noruega.
Los nórdicos, por su parte, también cumplieron. En Nueva Jersey, Noruega superó 3 a 2 a Senegal en un partido vibrante. Marcus Pedersen abrió la cuenta y Erling Haaland se despachó con un doblete para sostener la ventaja, pese a los dos descuentos de Ismaïla Sarr.
Con ese resultado, Noruega también alcanzó las seis unidades y aseguró su clasificación, aunque quedó por debajo de Francia en la tabla por diferencia de gol. Todo se definirá en el cruce entre ambos.
En el Grupo J, Argentina volvió a mostrar autoridad. En Dallas, el equipo de Lionel Scaloni derrotó a Austria y se adueñó definitivamente del primer puesto. La gran figura de la noche fue Lionel Messi, que marcó dos goles, llegó a 17 tantos en Mundiales y se transformó en el máximo goleador histórico del certamen.
Con puntaje ideal, la Selección cerrará la fase de grupos ante Jordania con la tranquilidad de tener asegurado el liderazgo.
Detrás, la pelea sigue abierta. Argelia consiguió un triunfo vital al vencer 2 a 1 a Jordania en Santa Clara. El conjunto africano comenzó en desventaja, pero reaccionó en el complemento con goles de Nadhir Benbouali y Amine Gouiri. Fue una victoria con peso histórico: la primera en Mundiales desde Brasil 2014.
El resultado dejó a Argelia con chances concretas de clasificación, mientras que Jordania quedó eliminada tras dos derrotas. En la última fecha, el conjunto argelino se jugará todo ante Austria en un duelo directo por el segundo lugar.
Así quedaron las posiciones
En el Grupo I, Francia lidera con seis puntos y ya está clasificada, al igual que Noruega, que también suma seis pero con menor diferencia de gol. Senegal e Irak, ambos sin unidades, quedaron sin chances y se enfrentarán para cerrar su participación.
En el Grupo J, Argentina manda con seis puntos y el primer puesto asegurado. Austria y Argelia comparten el segundo escalón con tres unidades y definirán entre sí al clasificado restante. Jordania, sin puntos, ya se despidió del torneo.
La jornada dejó, así, un mapa claro: potencias que avanzan, líderes consolidados y una última fecha que todavía promete tensión en la lucha por los boletos restantes.