Copa del Mundo

Con la clasificación asegurada, Scaloni perfila un equipo alternativo para cerrar el grupo ante Jordania

Con el primer puesto asegurado, el DT analiza rotar el equipo, cuidar a los titulares y darle minutos a quienes buscan sumar rodaje antes de los cruces eliminatorios.

SCALONI
SCALONI @Argentina
Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • Scaloni prepara un equipo alternativo para el partido de Argentina ante Jordania este sábado en Dallas, tras asegurar el primer puesto del Grupo J en el Mundial 2026.
  • Tras vencer 2-0 a Austria, el DT rotará el plantel para cuidar a futbolistas con molestias, como Cristian Romero, y dar rodaje a otros jugadores antes de la fase de eliminación.
  • Esta rotación permitirá cuidar el físico de figuras como Messi y llegar en óptimas condiciones a los dieciseisavos de final, donde el equipo enfrentará al segundo del Grupo H.
Resumen generado con IA

La Selección Argentina ya cumplió el primer gran objetivo en el Mundial 2026. Con la victoria 2-0 sobre Austria y la caída de Jordania ante Argelia, el equipo de Lionel Scaloni se aseguró el primer puesto del Grupo J con una fecha de anticipación. En ese contexto, el cruce del próximo sábado en Dallas aparece como una oportunidad ideal para administrar cargas y empezar a pensar en la fase eliminatoria.

El propio entrenador dejó en claro el rumbo tras el triunfo ante los europeos. “La clasificación no nos cambia nada. Todos hubiéramos firmado ganar los dos partidos. Ahora analizaremos. La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría que se lo merecen”, afirmó en conferencia de prensa, anticipando un equipo con variantes.

Rotación y cuidado físico, las claves

Con pocos días de descanso y un calendario exigente por delante, el cuerpo técnico apunta a preservar a varios titulares. El caso más concreto es el de Cristian Romero, que terminó el último partido con molestias en la rodilla derecha y será resguardado, teniendo en cuenta además su antecedente de lesión en la previa del torneo.

La intención es evitar riesgos innecesarios de cara a los dieciseisavos de final, instancia en la que Argentina enfrentará al segundo del Grupo H. Por eso, la conformación del equipo dependerá en gran medida de la evolución física de los jugadores y de las evaluaciones que se realicen en los entrenamientos.

Minutos para los que necesitan rodaje

El partido ante Jordania también abre una puerta para aquellos futbolistas que buscan sumar minutos. Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, que llegaron con molestias físicas, ya tuvieron participación ante Austria y podrían tener mayor protagonismo.

En tanto, habrá que ver qué decisión toma Scaloni con piezas clave como Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, habituales titulares en el mediocampo, y con Lisandro Martínez, uno de los pocos que disputó todos los minutos hasta ahora. La posibilidad de darles descanso aparece como una opción concreta.

La incógnita Messi

Uno de los focos principales estará puesto en Lionel Messi. El capitán atraviesa un inicio de Mundial excepcional: ya suma cinco goles y viene de romper el récord histórico de anotaciones en Copas del Mundo, alcanzando los 18 tantos.

Con su influencia determinante, la decisión sobre su presencia genera expectativa. Podría tener minutos para mantener ritmo o, por el contrario, ser preservado para evitar cualquier desgaste innecesario. En cualquier caso, su figura seguirá siendo el eje del equipo.

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