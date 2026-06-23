Con la clasificación asegurada, Scaloni perfila un equipo alternativo para cerrar el grupo ante Jordania

La Selección Argentina ya cumplió el primer gran objetivo en el Mundial 2026. Con la victoria 2-0 sobre Austria y la caída de Jordania ante Argelia, el equipo de Lionel Scaloni se aseguró el primer puesto del Grupo J con una fecha de anticipación. En ese contexto, el cruce del próximo sábado en Dallas aparece como una oportunidad ideal para administrar cargas y empezar a pensar en la fase eliminatoria.