Tucumán: entre un estado ausente y un estado ineficaz

A ello se suma una realidad que debilita la calidad institucional: la frecuente designación de funcionarios sin la preparación técnica adecuada para las áreas que administran. Sin idoneidad, planificación y continuidad resulta imposible sostener proyectos serios y políticas públicas de largo plazo. Pero la responsabilidad no recae únicamente en los funcionarios que demuestran incapacidad para administrar áreas específicas del Estado sino también son responsables quienes los designan en esos cargos, ya que ninguna administración puede aspirar a resultados eficientes cuando colocan a personas sin la preparación, experiencia o competencia necesaria para ejercer funciones de gobierno. La falta de capacidad en la función pública no es un accidente: es una decisión política, y cuando esa práctica se repite las consecuencias las paga toda la sociedad, con atraso, pobreza, obras que no se hacen y oportunidades que se pierden.