Política

Carlos Ale: “Los tucumanos merecen un transporte mejor, no simplemente un boleto más caro”

El edil cuestionó la suba y expresó su preocupación por la forma en que se desarrolló la votación del proyecto.

CONCEJAL. Carlos Ale.
CONCEJAL. Carlos Ale.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El concejal Carlos Ale rechazó el aumento de colectivos aprobado este jueves en San Miguel de Tucumán, al considerar que la suba perjudica económicamente a los usuarios del servicio.
  • El boleto subió a $1.700 en una sesión donde se negó el voto nominal pedido por Ale, quien cuestionó la falta de mejoras en el servicio y el rol del presidente en la votación.
  • El edil exige que el municipio asuma la gestión de la crisis del transporte y advierte que no se puede seguir trasladando la ineficiencia de las empresas al bolsillo de la gente.
Resumen generado con IA

El concejal Carlos Ale ratificó su rechazo al aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros aprobado este jueves en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán y expresó su preocupación por la forma en que se desarrolló la votación del proyecto.

Durante el tratamiento del expediente, el edil solicitó formalmente el uso de la palabra para requerir que la votación fuera nominal, con el objetivo de que cada concejal dejara constancia pública de su posición frente a una medida que impacta directamente en el bolsillo de miles de vecinos. Sin embargo, según manifestó, el pedido no fue concedido por la Presidencia del cuerpo, que avanzó con la votación y dio por aprobado el incremento tarifario.

Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700

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También cuestionó la intervención del presidente del Concejo en la votación. “El reglamento establece claramente que el presidente solo puede votar en caso de empate. No puede convertirse en un voto más dentro del cuerpo deliberativo”, sostuvo.

Suba de la tarifa 

Remarcó que el debate sobre el transporte no puede reducirse a aumentar tarifas mientras continúan las deficiencias del servicio. “Los vecinos siguen esperando colectivos en condiciones, frecuencias adecuadas y respuestas concretas. No podemos seguir trasladando la ineficiencia del sistema al bolsillo de los trabajadores”, afirmó.

Durante su intervención, además, rechazó las comparaciones con otras provincias y cuestionó la ausencia de explicaciones sobre las mejoras comprometidas por las empresas prestatarias. “No se puede comparar la realidad económica de Tucumán con la de Córdoba. Aquí cada aumento representa un golpe para miles de familias que hacen un enorme esfuerzo para llegar a fin de mes”, señaló.

El "poroteo" para la suba del boleto a $1.700 anticipa una votación reñida en el Concejo capitalino

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Asimismo, reiteró que la responsabilidad de resolver la crisis del transporte urbano corresponde a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. “Dejemos de llamar al gobernador para resolver un problema que es de la Capital. La Municipalidad debe asumir la conducción y encontrar soluciones reales para los usuarios”, expresó.

Un mejor servicio 

Finalmente, Ale lamentó que no se haya permitido una votación nominal sobre un tema de semejante trascendencia para la ciudadanía. “Hoy no solo aumentaron el boleto. También le negaron a los vecinos el derecho a saber cómo votó cada concejal una decisión que afecta directamente su economía. Cuando se trata del bolsillo de la gente, la transparencia no debería ser opcional”.

“Los tucumanos merecen un transporte mejor, no simplemente un boleto más caro”, sentenció. 

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