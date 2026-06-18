Carlos Ale: “Los tucumanos merecen un transporte mejor, no simplemente un boleto más caro”

Durante el tratamiento del expediente, el edil solicitó formalmente el uso de la palabra para requerir que la votación fuera nominal, con el objetivo de que cada concejal dejara constancia pública de su posición frente a una medida que impacta directamente en el bolsillo de miles de vecinos. Sin embargo, según manifestó, el pedido no fue concedido por la Presidencia del cuerpo, que avanzó con la votación y dio por aprobado el incremento tarifario.