Bolivia declaró el estado de excepción y desplegó militares para despejar rutas

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó el estado de excepción por 90 días en todo el país para intentar recuperar el control de las rutas bloqueadas por manifestantes y contener una crisis política y social que ya supera las siete semanas. El conflicto dejó al menos 14 muertos, decenas de heridos y cientos de detenidos, además de un fuerte impacto sobre la economía.